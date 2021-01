OL Mercato : un départ à l'horizon pour Paqueta ?

Publié le 08 janvier 2021 à 16:45

L'OL a fait un joli coup en recrutant le milieu de terrain de l'AC Milan, Lucas Paquetá. Encore déterminant dans la victoire de son équipe face à Lens cette semaine en Ligue 1, le joueur brésilien fait l'unanimité. Parti pour rester, le joueur qui a signé un contrat jusqu'en 2025, pourrait déjà retenir l'attention des grands clubs européens au mercato.

La bonne pioche du mercato

Lucas Paquetá est un joueur bourré de talent, il l'était déjà à l'AC Milan mais cela n'avait pas suffi à l'époque. Une histoire qui s'annonçait belle en Italie, mais finalement le Brésilien n'a jamais vraiment explosé. Heureusement pour lui et pour l'OL, il a tapé dans l'œil de Juninho. Le joueur semble s'être parfaitement adapté à l'Olympique Lyonnais et en Ligue 1. Depuis son arrivée il s'est révélé comme l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Son coéquipier Thiago Mendes l'avait même couvert d'éloges à l'issue du match de l'OL contre Lens : "C’est un excellent joueur qui nous montre toutes ses qualités. Il les avait déjà montrées à Milan mais ici, il joue son meilleur football. J’espère qu’il va pouvoir continuer comme ça. On s’entend bien au milieu de terrain, on se complète bien et j’espère que ça va continuer", avait déclaré le compatriote de Paquetá.

Un renouveau à l'OL

Alors qu'à l'AC Milan, Lucas Paquetá était en mal de liberté dans le jeu d'abord sous la direction de Gattuso et ensuite avec Marco Giampaolo qui le considérait "un peu trop brésilien dans son jeu", avec Rudi Garcia en Ligue 1, le joueur semble enfin s'épanouir. Plus que ça, l'OL a récupéré un véritable leader dans son équipe. En est la preuve l'excellent match qu'il a livré contre le PSG en décembre. Créatif, doué techniquement, étincellent dans les duels, Paquetá confirme de match en match son importance dans l'entrejeu lyonnais, ce qui lui vaut une attention de la part d'autres clubs. Même si l'OL qui vient juste d'acquérir le joueur ne souhaiterait pas s'en séparer de sitôt, des offres pourraient arriver pour la pépite de Juninho dès cet été. Si le Brésilien, transféré pour 20 millions d'euros cette saison, enchaine les performances de haut niveau, Lyon ne tardera pas à voir les clubs arriver à la charge.













Par Hind