OM Mercato : Villas-Boas donne la dernière tendance

Publié le 08 janvier 2021 à 20:45

L'OM joue le Dijon FCO, samedi (21), en Ligue 1. André Villas-Boas a évoqué cette rencontre en conférence de presse, ce vendredi. Il a aussi fait un récent point sur le mercato de l’Olympique de Marseille et parlé de sa relation avec le propriétaire Frank McCourt.

OM : Villas-Boas évoque un « mercato tranquille »

C’est officiel que l'OM cherche un défenseur latéral droit et un avant-centre en priorité cet hiver. Sans de moyens financiers pour recruter, le club est obligé de procédé par petits pas. Mais aussi de regarder vers les joueurs en instance de prêt ou libres de tout engagement. C’est donc difficile pour Pablo Longoria de renforcer rapidement l’équipe d’André Villas-Boas. Le directeur du football est ainsi contraint de rester en éveil jusqu’à la clôture du marché, le 1er février à minuit. Dans l’attente des renforts, l’entraineur de l'OM a fait un point sur le marché marseillais. « Avez-vous avancé sur le mercato ? Non, cela reste tranquille. Rien de nouveau », a-t-il répondu, dans des propos rapportés par L’Équipe. Notons que parmi les cibles des Olympiens, il y a deux attaquants de la Ligue 1 et du même club, le Montpellier HSC : Gaëtan Laborde et Andy Delort.

Villas-Boas s'interroge sur le projet à long terme de McCourt

André Villas-Boas est certes en contact régulièrement avec le président Jacques-Henri Eyraud, mais il aimerait voir le propriétaire de l'OM auprès de l’équipe et du staff technique, quelquefois. « En France, le coach devient aussi un manager. C'est une comparaison avec ce qu'il se passe au Portugal ou en Espagne, où on a des présidents élus (par les socios). Mais parfois, tu as besoin de la présence physique du propriétaire, de sa vision. Pour transmettre un autre message sur le chemin à suivre, les objectifs à atteindre », a exprimé le technicien portugais, tout en précisant : « Ce n'est pas une critique, c'est une constatation ». À la question de savoir à quand remonte son dernier contact avec Frank McCourt, André Villas-Boas a répondu : « On discute tous les quinze jours, environ. Le dernier appel a eu lieu le jour du match contre Montpellier HSC (6 janvier), dans la soirée. On a évoqué le mercato, le sportif, il nous fait confiance à Pablo (Longoria) et moi. Mais je n'ai pas d'autres informations sur le long terme ».













Par ALEXIS