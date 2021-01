Stade rennais Mercato : Vers une prolongation de Nzonzi ?

Publié le 09 janvier 2021 à 07:30

De retour en Ligue 1 il y a un an, Steven Nzonzi est en fin de contrat au Stade rennais. Avant d’affronter l’Olympique lyonnais ce samedi, le milieu a évoqué son avenir avec Rennes.

Steven Nzonzi parti pour rester au Stade rennais ?

Prêté au Stade rennais par l’AS Roma sans option jusqu’en juin 2021, Steven Nzonzi est en fin de contrat. À la veille du choc contre Lyon en Ligue 1, le champion du monde tricolore a été interpellé sur son avenir avec le SRFC. Il a notamment été interrogé sur un possible transfert définitif à Rennes au moment où il est encore sous contrat avec la Roma. S’il a d’abord botté en touche avançant qu’il était concentré sur le sportif, le milieu a fait part de son bien-être en Bretagne. « Pour l’instant, je suis focus sur la saison, sur le club sur ce que je fais, et je verrais plus tard ce qu’il se passera, ce n’est pas à moi d’en décider ? Je me sens très bien ici, ça se passe très bien, ça s’était déjà très bien passé ici la saison dernière donc c’est dans la continuité, c’est très positif », a déclaré Nzonzi cité par Ouest France.

Un bon coup à jouer pour Rennes ?

Le Stade rennais a fait le choix de l’expérience en janvier 2020 en recrutant Steven Nzonzi. Avec le jeune Eduardo Camavinga (18 ans), il forme la doublette de Julien Stéphan au milieu de terrain. Le milieu de 32 ans est depuis son arrivée un titulaire de l’effectif de Rennes. Cette saison, il a disputé 21 matchs, tous en tant que titulaire. Il compte également un but et une passe décisive avec le club breton. En fin de contrat en Bretagne, le champion du monde est encore lié à l’AS Roma jusqu’en juin 2022. Au terme de cet exercice, il ne lui restera alors qu’un an de contrat avec les Giallorossi.













Par Ange A.