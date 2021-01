OM Mercato : La réponse d’un attaquant ciblé par Marseille.

Publié le 09 janvier 2021 à 17:04

Annoncé comme une cible de l’ OM lors de ce mercato foot par La Provence, l’attaquant évoluant en Ligue 1 a répondu à l’intérêt du club phocéen sur RTL.

OM Mercato : Quelle cible pour ce mercato hivernal ?

À l’ OM, les difficultés d' André Villas-Boas sont connues. L’entraîneur portugais du club marseillais cible un attaquant ainsi qu’un défenseur pour renforcer son équipe. Les matches qui vont suivre cette entame de la nouvelle année s’annoncent difficiles, d’où le désire de faire venir un joueur offensif dans les prochains jours. Gaëtan Laborde est le choix du club olympien. L’idée pour le coach est de mettre en concurrence Dario Benedetto et et Valère Germain afin de les pousser à élever leur niveau.

Pablo Longoria, responsable des transferts à l’Olympique de Marseille, prospectait pour trouver un joueur à moindre coût. Il aurait coché le nom de Gaëtan Laborde sur sa liste de cibles. L’ OM doit maintenant se faire violence sur le plans financier pour faire aboutir les dossiers transferts en négociation. Une arrivée des deux priorités d’André Villas-Boas pourraient accroitre les chances du club de terminer la saison sur une des 3 premières places du classement. Pour l’attaquant recherché, celui du Montpellier HSC a répondu à l’ OM en disant : « Je n’ai pas une envie spéciale de partir ». Néanmoins, Gaëtan Laborde n’est pas du tout fermé à un transfert. « S’il y a quelque chose d’intéressant pour moi et pour le club, on verra », a-t-il fait savoir.

Les grandes ambitions de Gaëtan Laborde

Nourrissant de grandes ambitions, le joueur de 26 ans reste plutôt ouvert à des opportunités pouvant booster sa carrière. Il souhaite fortement que son club, Montpellier HSC, se retrouve dans l’éventuelle transaction pour son départ. « J’ai cette ambition de vouloir jouer la Ligue des champions. C’est un objectif. Je ne suis pas fixé sur un championnat, il me faut un bon feeling. Il faut que ça soit une opportunité. Si j’ai un bon truc et surtout pour le club, dans ce cas-là, on étudiera », a expliqué le buteur du MHSC avant d’ajouter : « Je ne partirai pas n’importe où ».

Le N°9 de la Paillade a marqué 6 buts et a délivré 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison en 18 matchs disputés. Gaëtan Laborde est sous contrat jusqu'en juin 2023 et son coût est estimé à 13 M€. Un départ en fin de saison serait beaucoup plus intéressant pour lui en ce qu’il lui permettrait de poursuivre avec un club dans lequel il a déjà trouvé des automatismes avec ses coéquipiers. Les supporters montpelliérains ne comprendraient pas non plus qu’il soit transféré à moins de six mois de la fin de la saison 2021.

Les prétendants ne manquent pas sur ce dossier. Des clubs comme Arsenal, Séville ou Milan se seraient déjà mis à observer ses performances. L’ancien entraîneur adjoint de José Mourinho, André Villas-Boas, pourrait devoir patienter jusqu’à la fin de l’exercice avant de voir arriver Laborde.













Par ALEXIS