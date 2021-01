OL, Atlético Mercato : Annonce imminente pour Moussa Dembélé

Publié le 11 janvier 2021 à 06:30

Sauf surprise, Moussa Dembélé va évoluer sous d’autres couleurs pour le reste de la saison. La presse espagnole assure que l’OL est tombé d’accord avec l’Atlético Madrid pour un prêt avec option d’achat de l’attaquant de 24 ans.

Moussa Dembélé en route pour l’Atlético Madrid

Meilleur buteur de l’Olympique lyonnais lors du dernier exercice, Moussa Dembélé vit une saison compliquée. L’avant-centre lyonnais ne compte qu’un seul but en 16 apparitions sur l’exercice actuel. De même, il devrait manquer plusieurs semaines de compétition après avoir été victime d’une fracture du bras. Malgré cette mauvaise passe, l’ancien du Celtic est l’un des joueurs les plus convoités de l’effectif de Rudi Garcia. Il est d’ailleurs proche de rejoindre l’Atlético Madrid comme l’avait déjà indiqué Juninho, le directeur sportif de Lyon. Les quotidiens madrilènes AS et Marca assurent même qu’une officialiation devrait survenir dans les prochaines heures. Le natif de Pontoise devrait s’engager dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non automatique. Celle-ci serait supérieure à 30 millions d’euros selon les journaux madrilènes.

Un dernier obstacle dans le dossier Dembélé ?

Comme le note les médias madrilènes, seule la météo retarde l’arrivée de Moussa Dembélé en Espagne. La capitale espagnole a notamment été frappée par la tempête Filomena. Laquelle a conduit au report de la rencontre entre l’Atlético Madrid et l’Athletic Bilbao. Néanmoins, côté espagnol, on espère boucler ce dossier ce lundi, au plus tard « mardi ». De son côté, l’Olympique lyonnais devrait recruter Islam Slimani. Pour le moment, le club rhodanien et le joueur ne se sont pas encore accordés sur la forme. Le club souhaite l’enrôler dans le cadre d’un prêt de six mois et un an supplémentaire au cas l’Atlético lève l’option de Dembélé. Le joueur voudrait s’engager pour 18 mois avec Lyon. À noter que Leicester City ne constitue pas un obstacle dans le dossier Slimani. L’Algérien est en fin de contrat et n’entre pas dans les plans de Brendan Rodgers, le coach des Foxes.













Par Ange A.