ASSE : Romeyer reprend la main sur le club, Puel fragilisé

Publié le 11 janvier 2021 à 13:00

L'ASSE, après une série de sept matches sans défaite, a replongé samedi sur la pelouse du Stade de Reims (1-3). Les Verts sont 16es de Ligue 1 et la situation en interne inquiète au plus haut point, alors que le directeur général Xavier Thuilot, proche de Claude Puel, vient d'être débarqué et que son successeur va être choisi et nommé directement par Roland Romeyer.

Le départ de Thuilot de l'ASSE inquiète

Il ne se passe pas un jour sans que l'ASSE ne fasse parler d'elle. Toujours à la peine en Ligue 1, les Verts ne vont pas beaucoup mieux en interne. La situation financière du club est toujours extrêmement précaire, même "pas loin du précipice", selon le chroniqueur de RMC, Daniel Riolo, qui se demande si l'AS Saint-Etienne, comme les Girondins de Bordeaux, pourra payer les salaires jusqu'à la fin de la saison. Le départ du directeur général Xavier Thuilot ce week-end a rajouté de l'huile sur le feu. "Ce départ signifie énormément de choses à mon sens, a commenté Ludovic Obraniak sur La Chaine L'Equipe. Avec Claude Puel, ils avaient été recrutés tous les deux pour faire quasiment table rase du passé, ils étaient là pour reconstruire. Si Xavier Thuilot s'en va, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz, de la friture sur la ligne."

La friture, c'était notamment entre Xavier Thuilot et Roland Romeyer, qui a pris la décision de se séparer de son directeur général. "Romeyer et Thuilot n’auraient pas été d’accord sur la manière de gérer le litige entre l'ASSE et Stéphane Ruffier, mais également sur d’autres dossiers concernant le développement du club", écrit Le Courrier Picard. "L’affaire Ruffier a fini de cristalliser les tensions et les clivages au sein du club, les deux camps s’opposant sur le licenciement du gardien, souhaité par Puel. Après un conseil d’administration houleux en décembre, le directeur général s’est avoué vaincu. Pêle-mêle, le board reprocherait à Thuilot son refus de s’installer à plein temps à Saint-Étienne, mais aussi son manque d’investissement au quotidien et de poids par rapport aux partenaires et à l’environnement stéphanois", écrit de son côté Le Progrès.

L'avenir de Claude Puel en suspens

Journaliste de L'Equipe assez peu apprécié par les supporters stéphanois, Bernard Lions s'est fendu d'un tweet prophétique : "Thuilot quitte son poste de directeur général à l'ASSE. 15 mois et 6 jours après, le système Puel a vécu." Proche de Claude Puel, Xavier Thuilot, par son départ forcé, laisse le coach forézien isolé au sein du club stéphanois. "Puel se retrouve seul et son avenir à Saint-Étienne au delà de cette saison - il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 - paraît désormais sujet à caution", estime Le Courrier Picard. "Son départ m'inquiète beaucoup", a renchéri Ludovic Obraniak. Avant d'ajouter : "Dans ce club-là, il y a différents courants qui viennent de partout. Ce n'est pas facile d'évoluer dans ce club, sachant qu'il y a deux présidents avec deux visions différentes, qui ont des gens en interne qui sont pareillement divisés." Une situation très délicate pour l'ASSE, mais une chose est sûre, confirme Le Progrès : "Alors qu’il avait accepté de se mettre en retrait, Romeyer est remonté au front." Et les prochaines semaines risquent d'être très tendues du côté de Saint-Etienne.













Par Matthieu