Transfert PSG : Une piste parisienne regagne du crédit

Publié le 11 janvier 2021 à 15:30

La patte Pochettino se fait ressentir du côté de la capitale. Ayant la volonté de s'inscrire sur la durée du côté de PSG, l'ancien coach de Tottenham compte ramener de nombreux joueurs avec lequel il a aimé travailler par le passé. L'un d'entre eux, alors poussé vers la sortie avec son club, semble pourtant regagner du crédit auprès de son coach.

Pochettino voulait rapatrier certains joueurs au PSG

L'arrivée de Mauricio Pochettino bouscule de nombreuses choses au PSG. Du mercato au management en passant par les méthodes de travail avec les joueurs, le technicien argentin dispose d'un grand pouvoir au sein du Paris Saint-Germain. Apprécié lors de son passage du côté de Tottenham, le coach a réalisé une incroyable épopée en Champions League avec le club londonien, les menant jusqu'en finale de la compétition. Cette aventure a noué certains liens indéfectibles avec des joueurs cadres de son ancien vestiaire comme Christian Eriksen ou Dele Alli, milieux offensifs désormais en difficuté respectivement à l'Inter Milan et à Tottenham. Alors quand le PSG était à la recherche d'un milieu offensif cet hiver, l'ancien coach de Southampton n'a pas hésité à penser directement à ses anciens poulains.

Alli pourrait avoir une deuxième chance de la part de Mourinho

Tandis que le milieu danois est vraiment en difficulté du côté de Milan, la situation pourrait devenir plus joyeuse du côté de Dele Alli. Titualire en coupe dimanche face à Marine FC, le joueur de 24 ans a réalisé une très belle performance et a notamment délivré une passe décisive. Une rencontre aboutie qui lui a permis d'attirer les louanges de José Mourinho : "J'ai adoré Dele Alli. Avec Gedson Fernandes, ils ont été à l'origine de tout. Ils ont impulsé notre dynamique entre la 10e et la 75e minute. Ils ont créé des choses, ils ont été mobiles. Je suis ravi. Les joueurs les plus créatifs ont fait attention car ils avaient un peu peur sur le terrain de certains tacles trop ''émotionnels''. Mais je suis satisfait, ils ont été professionnels et ont fait une belle performance. " Des déclarations qui laissent entrevoir le bout du tunnel pour Alli, qui ne devrait alors pas rallier la capitale française.













Par Chemssdine