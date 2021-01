Stade Rennais Mercato : Nouvelles informations sur Tomori

Publié le 11 janvier 2021 à 18:30

Le Stade Rennais aurait sur ses tablettes le défenseur central de Chelsea, Fikayo Tomori, qui ne trouve pas grâce aux yeux de Frank Lampard. L'entraîneur des Blues a ouvert la porte à un départ du joueur de 23 ans au mercato hivernal, de préférence en prêt, et le SRFC serait sur les rangs. Mais d'autres clubs s'intéressent à l'Anglais...

Le Stade Rennais toujours sur Fikayo Tomori ?

La piste Fikayo Tomori, défenseur central de 23 ans sans temps de jeu à Chelsea, semble être dans les petits papiers du Stade Rennais depuis cet été. Lors des tractations entre le SRFC et Chelsea à l'occasion du transfert d'Edouard Mendy chez les Blues, la venue de l'Anglais chez les Rouge et Noir avait été évoquée par certains médias. Il faut dire que les rapports entre les deux clubs sont solides, entre leur rencontre en Ligue des champions cette saison et un lien créé par le passé lors de différents transferts, celui de Petr Cech ou de l'entraîneur des gardiens Christophe Lollichon notamment. Récemment, Frank Lampard a abordé de l'eau au moulin de la rumeur, déclarant : "La situation avec Fikayo est ouverte en ce moment. Il y a une possibilité qu’il s’en aille en prêt pour gagner du temps de jeu quelque part. Cela serait la meilleure solution pour lui et pour le club." L'entraîneur de Chelsea ouvre donc la porte et les Rouge et Noir seraient toujours sur les rangs.

La Premier League en concurrent au mercato

Mais le Stade Rennais ne serait pas le seul club sur les rangs pour faire venir Fikayo Tomori. Selon les informations de Chronicle en Angleterre, le joueur pourrait rester en Premier League, alors que Newcastle United est entré dans la danse pour un prêt. Les Magpies étudient néanmoins plusieurs options et jettent un regard appuyé à Brandon Williams, défenseur central de Manchester United. L'une des deux pistes de Newcastle devra être abandonnée, ce qui pourrait bénéficier aux Rouge et Noir. Pour Fikayo Tomori, rejoindre Steve Bruce dans le nord-est de l'Angleterre pourrait être une option rassurante, en restant au pays. Mais le Stade Rennais est devenu un club attractif et la situation dans la capitale bretonne semble être excellente pour le jeune défenseur, alors que Julien Stéphan fait face à quelques soucis, avec les blessures de Damien Da Silva et Daniele Rugani. Tout reste donc ouvert dans ce dossier.













Par Matthieu