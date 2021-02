Stade Rennais : L'attaque du SRFC est bien triste à regarder

Publié le 07 février 2021 à 12:00

Le Stade Rennais a été tenu en échec (0-0) sur la pelouse du RC Lens samedi, au terme d'un bien triste de match. Les Rouge et Noir n'ont encore une fois pas su concrétiser leurs possessions offensives et son désormais une nouvelle mauvaise série de trois matches sans victoire. L'attaque rennaise, toujours aussi inefficace, continue d'être pointée du doigt.

Au Stade Rennais, une attaque inoffensive

Les Rouge et Noir font du surplace au classement de Ligue 1. Les joueurs de Julien Stéphan restent accrochés à la cinquième place et voient le peloton de tête et la Ligue des champions s'éloigner. Et le nul à Bollaert, contre le RC Lens (0-0), ne donne pas vraiment dans l'optimisme pour la suite de la saison. Certes, les Lensois sont un promu difficile à manoeuvrer, mais c'est encore l'inefficacité offensive du Stade Rennais qui a inquiété. Julien Stéphan, lui, était surtout satisfait de son secteur défensif : "Cela faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé (de ne pas prendre de but, ndlr) donc c’est bien pour l’équipe et il faudra maintenant ajouter du mieux offensivement. Lens est un concurrent direct pour la cinquième place donc ça nous permet de les laisser derrière." L'entraîneur rennais reconnait que "les organisations défensives ont pris le pas sur les animations offensives. C’était un match assez tactique, fermé, mais dans le jeu on a les meilleures occasions, même s’ils ont une triple occasion en début de match. On a été très solide et bien organisé sur le plan défensif".

Julien Stéphan répond avant la question

Mais le Stade Rennais ne marque pas. Le club breton n'a inscrit que 31 buts cette saison, très loin derrière les équipes de tête, comme Lyon (50 buts), Lille (40), le PSG (53) ou Monaco (46). "Mais que dire de la prestation rennaise ? Que dire d’une équipe qui a joué la Ligue des champions, qui vise clairement une place en Coupe d’Europe ? Comment peut-on aller jouer chez un promu qui a d’immenses difficultés à domicile avec aussi peu d’ambition, avec une tactique calquée sur celle des Lensois ? Le néant offensif des Rennais depuis plusieurs journées est problématique", a tancé Pierre Ménès, polémiste de Canal+. Julien Stéphan a donné la réponse avant la question : "Nous avons joué en 3-5-2 pour court-circuiter les circuits préférentiels de Lens et ça a bien marché. On a eu les situations pour l’emporter. Cela a très bien fonctionné sur le plan défensif et j’ai vu des choses intéressantes sur le plan offensif même si on peut faire mieux. Et j’ai un groupe qui a besoin d’être surpris. On s’est créé quelques situations qui auraient pu nous permettre de marquer ce but." Le retour de Serhou Guirassy fait déjà du bien à Rennes. Malgré tout, le Stade Rennais devra vite faire mieux s'il ne veut pas voir l'Europe lui filer entre les doigts.













Par Matthieu