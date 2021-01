PSG mercato : Deux clubs anglais se disputent une star du PSG

Publié le 11 janvier 2021 à 19:30

Le mercato du PSG est agité dans le sens des départs comme des arrivées. Si rien d'officiel n'est encore fait pour les principales pistes, un joueur bien connu lui pourrait prendre le chemin de la Premier League dès cet hiver. La presse anglaise rapporte en effet une forte concurrence entre deux clubs du championnat anglais pour Julian Draxler.

Concurrence pour Julian Draxler

Si on ne s'attend pas à de nombreux départs au PSG pendant le mercato hivernal, le PSG ayant actuellement besoin de garder un effectif étoffé en raison des nombreuses absences dans son effectif, certains départs annoncés depuis des mois pourraient très bien se concrétiser dès janvier. Cela pourrait bien être le cas pour le milieu de terrain allemand de 27 ans Julian Draxler. Le quotidien anglais The Sun rapporte ce lundi un fort intérêt de deux clubs : Arsenal et Leeds. Du côté des Gunners, Mikel Arteta chercherait un milieu de terrain créateur pour remplacer un autre Allemand, Mesut Özil poussé actuellement vers la sortie par Arsenal. Mais le club serait concurrencé sur le dossier par le Leeds de Marcelo Bielsa.

Draxler et le PSG, c'est fini

Julian Draxler avait déjà exprimé son envie de partir l'été dernier pour se relancer dans un nouveau projet et il avait bien failli le faire avant de voir ses plans contrariés par la crise sanitaire. Il avait déclaré : "Cet été, j'ai pensé à faire autre chose, mais c'était difficile de trouver un club dans ces circonstances. J'ai donc décidé d'attendre et de tenter encore ma chance à Paris." Draxler qui n'a bénéficié que d'un temps de jeu limité cette saison ne pourrait pas voir les choses changer avec l'arrivée de Pochettino. En effet, face à Saint-Etienne l'allemand était sur le banc et il n'a joué que quatre minutes contre Brest. Le joueur dont le contrat au PSG s'achève cet été ne voudrait plus attendre et partir dès ce mercato. D'autres clubs anglais sont aussi intéressés par le milieu du PSG, notamment West Ham et Newcastle, mais le pour l'instant Arsenal serait en meilleur position sur le dossier.













Par Hind