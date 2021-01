FC Lorient : La Covid-19 frappe de plein fouet le club

Publié le 12 janvier 2021 à 15:00

Le FC Lorient n'en finit plus avec ses problèmes. Dix-neuvièmes au milieu de la saison, les Lorientais souffrent sportivement et ne sont pas aidé par des éléments imprévisibles. En effet, les Merlus sont actuellement frappés par la Covid-19, qui, associée aux habituels pépins physiques, déciment l'effectif de Christophe Pellissier.

Mauvais résultats et infirmerie pleine : pain quotidien du FC Lorient

La forme actuelle des Merlus est plus que mauvaise en Ligue 1. Concédant une quatrième défaite en cinq matchs face à Bordeaux (2-1), le promu lorientais paye des déboires défensifs bien trop significatifs pour pouvoir espérer mieux. La frustration du coach Christophe Pellissier sur les problèmes de son équipe s'explique également par les nombreuses blessures qui frappent le club morbihannais. Lors du déplacement en Gironde, l'ancien coach d'Amiens ne pouvait compter sur ses défenseurs Thomas Fontaine et Mathieu Saunier, blessés pour de long mois, ainsi que sur Julien Laporte, Yoane Wissa, Adrian Grbic et Pierre-Yves Hamel. Face à l'indisponibilité d'autant de cadres, difficile de blâmer le technicien de 55 ans, qui devra néanmoins vite montrer ses talents d'entraîneur alors qu'il pourrait très vite devenir menacé.

Sept cas de Covid-19, le match face à Dijon menacé

Cependant, les problèmes du FC Lorient ne devraient pas s'arrêter là. Alors que le club s'apprêtait à disputer deux matchs cruciaux pour leur maintien face à Dijon et Nîmes, respectivement dix-huitième et dernier, une mauvaise nouvelle vient de frapper les Merlus.

En effet, dans un communiqué, le club promu annonce que cinq joueurs sont touchés par la Covid-19, en plus de Hamel et Laporte, élevant ainsi le total de contaminés à sept : "Suite aux tests effectués hier après-midi, sept nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été recensés au sein du groupe professionnel, dont cinq joueurs qui s’ajoutent aux deux cas positifs de la fin de semaine dernière. Du fait de la circulation plus active du virus au FCL, des mesures de protections sanitaires supplémentaires ont été prises par le club avec effet immédiat. De nouveaux tests seront effectués d’ici le match contre Dijon, programmé dimanche à 15h00 au stade du Moustoir. " Ce match face à Dijon plus que jamais menacé et qui pourrait être reporté à une date ultérieure. On croirait qu'une malédiction frappe actuellement le FC Lorient...













Par Chemssdine