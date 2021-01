RC Lens : Le point sur un mercato qui va à toute vitesse !

Publié le 12 janvier 2021 à 13:30

Le RC Lens profite de sa première partie de saison réussie en Ligue 1 pour faire le tri dans son effectif à l'occasion du mercato hivernal. Les Sang et Or dégraissent et envoient leurs indésirables et joueurs en manque de temps de jeu en prêt. Mais certaines pépites lensoises attirent également des gros clubs. Le point complet sur le mercato du RCL.

Des départs en série au RC Lens

Avec une très belle neuvième place en Ligue 1, avec un match en moins, et déjà 27 points en 18 matches, le promu lensois a réalisé une première partie de saison plus qu'intéressante, en s'offrant notamment le PSG, le Stade Rennais ou encore l'AS Monaco. L'occasion pour les Sang et Or de procéder à un petit dégraissage à l'occasion du mercato d'hiver. Le RCL a commencé en résiliant le contrat de Cyrille Bayala, qui ne trouvait pas grâce aux yeux de Franck Haise et pourrait atterrir au FC Sochaux, où il avait déjà été prêté. Dans le même temps, Charles Boli, confronté à une forte concurrence, va aller chercher du temps de jeu en Ligue 2, du côté du Paris FC, où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison. Il en va de même pour le défenseur central de 19 ans, Cory Sene, qui file au Annecy FC, qui évolue en National, lui aussi jusqu'en juin prochain.

Le mercato lensois n'a pas fini

Puis, ce fut au tour de Didier Desprez de quitter ses partenaires. Le gardien de but file également du côté du Paris FC, où il retrouvera Charles Boli, pour une durée d'un an et demi. "Je suis très content de rejoindre le Paris FC et c’est avec beaucoup de fierté que j’ai signé ce contrat. J’ai ressenti le besoin de voir autre chose que le RC Lens et le projet du Paris FC m’a convaincu", a expliqué le portier de 21 ans sur le site officiel du club francilien. Ce mardi, c'est Gaëtan Robail qui changeait de crèmerie en Ligue 2. Le joueur, prêté depuis octobre à En Avant Guingamp où la situation est catastrophique, retourne à ses premiers amours à Valenciennes, où il évoluera jusqu'à la fin de la saison. Pour conclure cette première étape du mercato, il faut noter le possible départ de Loic Badé, qui intéresse l'AC Milan et Liverpool. Parallèlement, le RC Lens tente de convaincre le PSG de lui lâcher Arnaud Kalimuendo. L'attaquant de 18 ans impressionne cette saison et bénéficie d'une option d'achat sur son prêt. Si le montant n'a pas été révélé, La Voix du Nord explique que le RCL aimerait beaucoup conserver cette jeune pépite. Affaire à suivre...













Par Matthieu