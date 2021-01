PSG-OM : Navas évoque Neymar et les changements de Pochettino

Publié le 12 janvier 2021 à 17:45

Avant la rencontre qui opposera le PSG à l'OM à l'occasion du Trophée des champions, mercredi soir à 21h, Keylor Navas s'est présenté en conférence de presse avant Mauricio Pochettino pour évoquer le travail et l'état physique et mental de l'équipe avant le match.

Un PSG en confiance avant Marseille

La gardien titulaire du club parisien s'est exprimé sur la préparation du match face à l'OM en évoquant les changements opérés par Mauricio Pochettino et les conditions de travail actuelles au PSG. Sur l'état d'esprit, Keylor Navas s'est dit serein : "On est calmes et confiants, on croit au dur travail qu'on a fait. Dans le vestiaire on ne parle pas de prendre une revanche (le PSG s'était incliné face à l'OM en Ligue 1 à l'aller, ndlr), on a une finale devant nous qu'on veut gagner surtout, c'est le plus important pour nous en ce moment", a-t-il déclaré.

Sur la question de ce qui a changé depuis l'arrivée de Pochettino au Paris Saint-Germain, Navas a répondu succinctement : "Chaque coach a un style différent. On s'adapte à son style de jeu. Je pense qu'il veut que l'équipe joue de manière organisée avec une animation tactique particulière et c'est sur cela qu'il veut qu'on travaille." Navas a insisté en rappelant les enjeux du match de mercredi pour lui et ses coéquipiers : "Je suis heureux ici et j'ai l'opportunité de partager mon expérience avec mes coéquipiers pour les aider et je travaille toujours avec humilité et j'essaye de transmettre mon envie de gagner avec eux. Demain (mercredi), ça sera un match compliqué mais il y a un trophée en jeu et il est important pour nous de le gagner."

L'OM, Neymar et le Covid

Le gardien du PSG est revenu sur le match contre l'OM en septembre avec plus de détails : "Je pense qu'il s'est passé des choses qu'on ne devrait pas voir dans le football", faisant allusion à la polémique entre Neymar à Alvaro Gonzalez au sujet des propos racistes pendant le match de septembre. "Aujourd'hui, l'équipe est concentrée sur la victoire. mais on apprend aussi de nos erreurs. On essayera d'être meilleurs que l'adversaire, c'est tout ce qu'on souhaite. Parfois, les matchs déraillent, mais on reste des professionnels."

Sur la situation économique du club et l'éventualité de voir des baisses de salaire imposées aux joueurs, Navas a préféré botter en touche : "En tant que footballeurs, on est conscients des impacts économiques de la pandémie. Lorsqu'il y a eu un arrêt des compétitions (en mars, ndlr), on savait que les baisses de salaires étaient nécessaires. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que le club compte faire et ce qui est discuté au sein du club, parce que les compétitions continuent et nous on poursuit normalement. Enfin, sur le retour de Neymar, Navas s'est montré optimiste : "Ney est un professionnel, il travaille toujours pour être à 100% et pour revenir sur le terrain et avec le groupe. On attend tous son retour, mais ça sera au staff de prendre la décision de le faire jouer."













Par Hind