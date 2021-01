PSG Mercato : Neymar pourrait toucher très gros

Publié le 13 janvier 2021 à 13:45

Le dossier de la prolongation de Neymar au PSG tient Leonardo bien occupé à l'occasion du mercato hivernal. Cette semaine, nous rapportions des discussions entamées entre le joueur et le club afin d'aboutir à un nouvel accord pour son contrat. Les négociations seraient en bonne voie et le joueur pourrait se retrouver avec un contrat bien plus avantageux.

Le point sur la prolongation de Neymar

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar a entamé des discussions avec le club concernant sa prolongation de contrat. Le club parisien qui semble ferme dans sa volonté de conserver le Brésilien reste attentif aux demandes du joueur et son entourage. La semaine dernière, le journaliste Julien Maynard donnait l'information selon laquelle le PSG s'apprêtait à formuler une première offre de prolongation à Neymar. Selon lui, le club serait optimiste quant à l'issue des négociations. Des propos confirmés depuis par la journaliste Isabela Pagliari qui avait par la même occasion précisé que le Brésilien souhaitait rester à Paris : "Neymar veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le Paris SG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club. Les prochains jours vont être importants au niveau des prolongations", a déclaré la journaliste.

Une offre XXL du PSG

Il y a du nouveau dans le dossier. Selon les informations du journaliste José Alvarez (El Chiringuito), le PSG dans sa volonté de garder son joueur star préparerait une grosse offre pour ce dernier. Le club parisien serait prêt à étendre le contrat de Neymar jusqu'en 2025 avec une nette augmentation de salaire à la clé. Le salaire actuel du joueur qui s'élève à 30 millions d'euros à peu près pourrait augmenter jusqu'à atteindre les 40M€. Cette revalorisation substantielle pourrait finir par convaincre le Brésilien de rester. Une telle somme cependant limiterait les possibilités de recrutement du PSG cet été, sans oublier que les négociations pour la prolongation de Kylian Mbappé sont elles aussi en cours. Là également, le club de la capitale devra faire un effort financier. Les premiers échos des discussions entre le club et Mbappé font état d'une revalorisation de salaire au moins égale à celle de Neymar.













Par Hind