PSG-OM : Des tentions attendues entre Neymar et Alvaro

Publié le 13 janvier 2021 à 15:15

Le Trophée des champions se jouera lors d'un choc PSG-OM, ce mercredi soir. La dernière rencontre entre les deux clubs en septembre, en Ligue 1, s'était mal terminée et des tensions seraient encore présentes. Au centre des inquiétudes, les retrouvailles entre Alvaro Gonzalez et Neymar après le conflit qui les avait opposés durant ce match.

Un PSG-OM mal digéré

Les faits datent de plusieurs mois, mais ils ne semblent pas encore tout à fait digérés. Rappel : le match PSG-OM s'était terminé dans la confusion après une bagarre générale entre les joueurs des deux équipes. Neymar avait accusé par la suite publiquement le défenseur marseillais Alvaro d'avoir tenu des propos racistes envers lui, en le traitant notamment de "singe". Alvaro s'en était défendu mais l'histoire avait déjà pris de l'ampleur, générant la polémique pendant plusieurs jours entre le Paris SG et Marseille. A cela se rajoutait le cas du crachat d'Angel Di Maria en direction du joueur olympien. Neymar qui sort de plusieurs semaines d'absence pourrait commencer le match ce soir mais il ne serait pas encore remis de la défaite (0-1) et de la tournure du match contre l'OM.

Une revanche du PSG contre l'OM

Mardi, en conférence de presse, Keylor avait évoqué rapidement cet incident : "Je pense qu'il s'est passé des choses qu'on ne devrait pas voir dans le football", faisant allusion à la polémique entre Neymar à Alvaro Gonzalez. "Aujourd'hui, l'équipe est concentrée sur la victoire. mais on apprend aussi de nos erreurs. On essayera d'être meilleurs que l'adversaire, c'est tout ce qu'on souhaite. Parfois, les matchs déraillent, mais on reste des professionnels." Même son de cloche du côté de l'OM où en conférence de presse Nemanja Radonjic avait assuré que tout cela était derrière eux : "Il y a toujours des histoires comme ça autour des grands matchs, c'est normal dans le football" a-t-il déclaré à propos de PSG-OM.

André Villas-Boas de son côté avait affirmé que son joueur avait "souffert de ce qui s'est passé", sans plus s'étendre sur le sujet. Le quotidien Le Parisien rapporte cependant dans son édition du jour une certaine inquiétude du côté des Marseillais. Les joueurs seraient méfiants vis à vis des Parisiens : "on pense qu'il va être provoqué à mort, Les joueurs seront très vigilants, si les Parisiens essaient de le déconcentrer." s'inquiète-t-on au club. Neymar qui n'a plus joué depuis un mois serait en tout cas déterminé à prendre sa revanche sur les Marseillais si toutefois il est titularisé ce soir par Pochettino.













Par Hind