PSG Mercato : Leonardo à fond sur le dossier Moise Kean

13 janvier 2021

A la veille du match contre l'OM, Mauricio Pochettino avait évoqué le mercato du PSG. Interrogé au sujet de Kylian Mbappé et les rumeurs l'envoyant au Real Madrid, il avait répondu brièvement et avait glissé aussi un mot au sujet de Moise Kean en précisant qu'il y aurait une discussion au club avec Leonardo à son sujet. Le dossier semblerait cependant bien plus avancé que ce que l'entraineur argentin a laissé penser.

Pochettino répond pour Kean

Moise Kean arrivé au PSG en provenance de Everton en prêt (sans option d'achat), est au cœur des discussions au club. Carlo Ancelotti avait cette semaine déclaré que le joueur serait de retour cet été, sans pour autant fermer la porte à un transfert définitif : "Il a une très bonne expérience au Paris Saint-Germain, a déclaré le manager d’Everton auprès de Sky Sports. Il marque beaucoup de buts, il montre sa qualité. C’est notre joueur et il sera de retour en juin", a déclaré l'ex-entraineur du PSG. Avant de rajouter que le choix du joueur était à prendre en compte : "Nous devons tout le temps prendre en considération ce que le joueur pense parce que les joueurs sont des êtres humains. Si le joueur veut revenir nous serons heureux de l’avoir, si le joueur veut rester avec le Paris Saint-Germain, nous devons parler avec le Paris Saint-Germain." Ce à quoi Pochettino avait répondu qu'il y aurait une discussion avec Leonardo prochainement.

Transfert définitif au PSG

Pour l'instant le joueur semble heureux dans le club de la capitale. En l'absence de Mauro Icardi pour cause de blessures, le jeune international italien de 20 ans, a réussi à se faire une place dans cette équipe. Le joueur compte 15 titularisations pour 11 buts marqués, dont 9 en ligue 1. Des performances qui ont suffisamment convaincu Leonardo qui a entamé ces derniers jours des négociations avec Everton pour un transfert définitif du joueur. Selon les informations de Goal, Everton est disposé à vendre et réclamerait 39 millions d'euros pour Moise Kean, ce qui permettrait au club anglais de réaliser une plus-value de 9 M€. Pour rappel, en 2019 les Toffees avaient payé pour ce transfert 27,5 M€, plus 2,5 M€ de bonus éventuels à la Juventus.













Par Hind