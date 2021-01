FC Nantes : Les raisons du départ d'une pépite à la Juve

Publié le 14 janvier 2021 à 05:30

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ d’Abdoulaye Dabo du FC Nantes a été officialisé. Le jeune attaquant nantais est prêté avec option d’achat à la Juventus de Turin, un de ses vieux prétendants.

Grand espoir du FC Nantes, Abdoulaye Dabo va terminer la saison loin des Canaris. Mercredi, le FCN a officialisé le départ en prêt de sa pépite de 19 ans à la Juventus de Turin. Selon les informations d’Ouest France, le nonuple champion d’Italie en titre dispose d’une option d’achat s’élevant à 1,5 million d’euros. La source indique également qu’en cas de levée de cette option, le Nantais devrait s’engager pour trois ans avec la Vieille Dame. Laquelle devrait reverser des incentives au club des bords de l’Erdre en cas de revente de Dabo. En Italie, le titi du FCN va évoluer avec les U23 de la Juventus, pensionnaires de Serie C (D3 italienne).

Le FCN contraint de lâcher Dabo ?

Si la direction du FC Nantes peut se frotter les mains, le départ d’Abdoulaye Dabo profite également au joueur. Avec l’arrêt du championnat amateur en France, le jeune attaquant n’avait plus de garanties sportives pour cette saison. Ce d’autant plus qu’il n’entre pas dans les plans du coach de l’équipe première Raymond Domenech. Rejoindre la Juventus et ses U23 lui permettra donc de retrouver du rythme. Le journal régional indique même qu’il « devrait rapidement intégrer les entraînements du groupe professionnel » pour poursuivre sa progression. De même, en lâchant leur pépite, les Canaris veulent s’éviter une désagréable surprise. Au terme de l’exercice en cours, il ne restera qu’un an de contrat à Dabo. Si la Juve venait à lever l’option dont elle dispose, Nantes ne devrait donc pas laisser filer gratuitement sa pépite en 2022.













Par Ange A.