FC Nantes Mercato : Un joueur prometteur de retour au FCN

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 04:00

Un jeune joueur prometteur formé au FC Nantes aurait fait son retour chez les Canaris, après une demi-saison passée en prêt. Son test en Italie n’aurait pas été concluant.

FC Nantes : Abdoulaye Dabo de retour de la Juventus

Prêté par le FC Nantes à la Juventus le 13 janvier 2021, pour six mois avec une option d’achat, Abdoulaye Dabo n’aurait pas été retenu par le club turinois. Selon les informations du compte Twitter Formation nantaise, le jeune ailier est revenu dans la Cité des Ducs. Il « reprendra avec le groupe réserve » dès la reprise des entraînements prévus le 28 juin 2021, si l'on en croit la source. En Italie, le jeune ailler droit a joué avec l’équipe réserve turinoise. Il a pris part à 18 matchs en Serie C, dont 2 en play-off, pour seulement 2 passes décisives délivrées. Ne disposant plus que d'un an de contrat au FC Nantes, Abdoulaye Dabo devrait faire l’objet d’un transfert direct pendant ce mercato estival, à défaut d’un accord pour la prolongation de son bail. Sinon, il serait libre de s'engager avec le club de son choix dès janvier 2022.

Professionnel à 16 ans, mais toujours avec la réserve

Abdoulaye Dabo (20 ans) a été formé à l’académie du FC Nantes entre 2014 et 2018. Il avait signé son premier contrat professionnel avec le 4 octobre 2017, à 16 ans. Il était ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club à signer un contrat professionnel. La pépite du FCN avait fait ses débuts professionnels en Ligue 1 contre Monaco le 11 août 2018. À ce jour, le natif de Nantes ne compte que 2 matchs avec les pros depuis 2018. Selon l’estimation de Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à moins d’un million d’euros.