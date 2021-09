FC Nantes Mercato : 1,5 M€, un deal raté avec la Juve révélé

Publié par Ange A. le 04 septembre 2021 à 05:55

Le FC Nantes espérait se séparer de certains éléments durant la période des transferts cet été. Le FCN a notamment connu un échec venant de la Juventus de Turin.

Pas de départ du FC Nantes pour Dabo

Le FC Nantes espérait boucler certaines ventes cet été. L’occasion pour le FCN de se séparer de certains indésirables en récupérant de jolis chèques en contrepartie. Mais au final, hormis la vente d’Imram Louza à Watford, le club des bords de l’Erdre n’a pas réalisé de grosse cession cet été. L’ancien capitaine Abdoulaye Touré a rejoint le Genoa contre 3,5 millions d’euros. Le retour au bercail de l’indésirable Lucas Evangelista a quant à lui rapporté 1,6 million aux Canaris. Le club des bords de l’Erdre espérait également vendre Abdoulaye Dabo à la Juventus de Turin où il était prêté en deuxième moitié de saison. Un montant d’1,5 million était évoqué pour son transfert à Turin. Mais son transfert vers les Bianconeri ne s’est pas opéré.

Un nouveau coup dur à 0€ pour Kita

Revenu au FC Nantes, Abdoulaye Dabo n’entre pas dans les plans d’Antoine Kombouaré. Le milieu offensif a été mis à la disposition des équipes jeunes du FC Nantes. Il a déjà disputé quatre rencontres avec l’équipe réserve de Nantes (National 2) cette saison pour un but inscrit. Le retour de Dabo est loin de constituer une bonne nouvelle pour le board Canari. Le milieu de terrain entre dans la dernière de son contrat et va quitter les Jaune et vert en tant joueur libre au terme de la saison. Un nouveau coup dur en perspective pour Waldemar Kita. Le président nantais qui souhaitait également vendre Randal Kolo Muani cet été devra laisser le partir gratuitement au prochain mercato estival. Des pertes dont se serait le président du FCN, surtout au moment où son club a besoin de renflouer ses caisses.