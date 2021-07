FC Nantes Mercato : Une pépite des Canaris signe à la Juventus !

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2021 à 14:16

Prêté à la Juventus à l’été 2020 par le FC Nantes, Abdoulaye Dabo ne reviendra pas chez les Canaris. Le club turinois aurait levé l’option d’achat assortie à son contrat.

Comme pressenti, Abdoulaye Dabo, milieu offensif du FC Nantes, va rester à la Juventus où il a passé la saison dernière (2020-2021) sous la forme d’un prêt. La Vieille Dame a levé l’option d’achat du jeune joueur si l’on en croit les informations du média 20 Minutes. Un contrat de trois saisons était dans les tuyaux à Turin pour le jeune joueur formé au FCN. D’après la source, la Juve devrait finalement payer « que 500 000 € », après négociations, alors que l’option d’achat qui accompagnait le prêt d'Abdoulaye Dabo était fixée à 1,5 M€. Toutefois, ''la direction nantaise aurait négocié un pourcentage à la revente'', d'après le journal gratuit.

Interrogé sur la situation du joueur sortie de la Jonelière, Franck Kita, directeur général du FC Nantes, avait annoncé la couleur sur l’avenir proche du natif de la Cité des Ducs. « Il y a de grandes chances pour qu'Abdoulaye Dabo reste en Italie », avait-il lâché, lors de la rentrée sportive des Canaris.

Deux matchs avec les pros du FCN et un départ en Serie A

Abdoulaye Dabo a été formé chez les Jaunes et Verts entre 2014 et 2018. Il avait signé son premier contrat professionnel le 4 octobre 2017, à l'âge de 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club à signer un contrat pro. Il a disputé son premier match en Ligue 1 contre l’AS Monaco, en août 2018 et compte deux matchs de championnat. Il était sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2022, soit pour un an encore. La saison dernière, il a joué 18 matchs avec la réserve turinoise. Abdoulaye Dabo a été international tricolore U16, U17 et U18. Il a marqué 5 buts en 25 matchs disputés dans les catégories de jeunes en équipe de France.