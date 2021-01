Stade rennais Mercato : Un cadre de Stéphan sur le départ ?

Publié le 14 janvier 2021 à 07:00

Le Stade rennais pourrait enregistrer un important départ l’été prochain. En fin de contrat et pas prolongé, Damien da Silva, le capitaine rennais, devrait quitter le SRFC.

Damien da Silva sur le départ au Stade rennais

Le Stade rennais s’apprête à vivre un été des plus agités. Outre ses pépites convoitées par les grands d’Europe, le SRFC pourrait également laisser filer quelques cadres. Il s’agit notamment de Steven Nzonzi et Damien da Silva. S’agissant du défenseur central, son contrat expire à Rennes au terme de la saison. Jusqu’ici rien n’indique que le défenseur central va encore prolonger avec le club breton. Recruté en 2018 pour deux saisons, le défenseur de 32 ans avait rempilé pour une année supplémentaire en 2019. Depuis, l’ancien de Caen n’a plus été approché par sa direction. Après avoir effectué toute sa carrière dans l’Hexagone, le capitaine de Rennes est disposé à découvrir l’étranger.

Un départ à l’étranger dans les tuyaux pour da Silva ?

« Oui, pourquoi pas. Je n’exclus rien. Je n’ai pas de souhait particulier. J’écoute aussi ce qu’il peut y avoir. Il y a des championnats très attrayants à l’étranger aussi », a indiqué Damien da Silva dans un entretien à Téléfoot. Bien que sur le départ, le défenseur indique se sentir à l’aise en Bretagne et en Ligue 1. « Mais je le dis en toute sincérité : je suis très bien aussi à Rennes et dans ce championnat », a poursuivi le natif de Talence. Cadre de l’effectif de Julien Stéphan, le défenseur franco-portugais a disputé 23 matchs, tous en tant que titulaire, cette saison. Il compte par ailleurs 4 buts avec le Stade rennais sur l’exercice actuel.













Par Ange A.