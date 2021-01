PSG Mercato : Neymar prolongé ? Le doute n'existe plus

Publié le 14 janvier 2021 à 16:30

La prolongation de Neymar est l'un des enjeux majeurs du PSG depuis plusieurs semaines. Le Brésilien, dont le contrat prend fin en juin 2022, serait de plus en plus proche d'une extension de son contrat et ses dernières attitudes à l'occasion du Trophée des champions et de la victoire parisien face à l'Olympique de Marseille laissent peu de place au doute. Neymar veut rester, il n'y a plus qu'à trouver un accord et signer.

Neymar crie son amour du PSG

La victoire du PSG lors du Trophée des champions contre l'OM (2-1) a été bien célébrée par les joueurs de Mauricio Pochettino, qui remporte déjà là son premier titre à la tête des champions de France. Mais si un joueur a particulièrement montré son amour du club au cours de cette soirée, c'est bien Neymar. Les négociations entre la star du Paris SG et ses dirigeants, Leonardo en tête, avancent et le n°10 "avait un petit message à faire passer", s'est amusé Loïc Tanzi, de RMC. En effet, à l'issue du match, Neymar s'est tourné vers une caméra en criant : "Ici c’est Paris ! En France il n’y en a qu’une (équipe, ndlr), regardez là", a-t-il lancé en pointant l'écusson du club sur son maillot. Une attitude qui ne trompe pas, Neymar est bien là pour rester. Il a d'ailleurs poster la vidéo de sa joie sur les réseaux sociaux quelques dizaines de minutes après la rencontre.

Un accord imminent pour une prolongation ?

Le Brésilien a également accouru auprès de Mauricio Pochettino après le but du break marqué sur penalty dans les dernières minutes du match. "Neymar a fait un très beau geste quand il est venu me prendre dans ses bras, a souligné l'entraîneur du PSG. Je ne le connaissais pas avant d'arriver, mais nous nous sommes tout de suite très bien entendus. Il y a eu un lien avec tous les joueurs dès le premier instant. Je suis très reconnaissant pour l'accueil que j'ai reçu." Depuis ses propos à l'issue de la victoire en Ligue des champions contre Basaksehir, quand Neymar avait déclaré : "Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute", les choses semblent avoir évolué dans le bon sens et un accord semble désormais imminent.

"Neymar veut rester au PSG", avait révélé de son côté Isabela Pagliari, journaliste très proche des Brésiliens du PSG intervenant sur Europe 1. "Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le PSG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club." Avec un salaire de plus de 30 millions d'euros annuels, Neymar ne devrait pas être trop gourmand financièrement. Et la perspective de jouer avec Lionel Messi la saison prochaine devrait accélérer encore les choses. Ça sent très bon pour l'avenir de Neymar à Paris !













Par Matthieu