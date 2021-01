ASSE Mercato : Les Verts sur un très joli coup en défense

Publié le 15 janvier 2021 à 13:45

Le mercato de l'ASSE a pris un nouveau virage avec l'énorme coup de gueule de Roland Romeyer sur le dossier Mostafa Mohamed. Le président de l'AS Saint-Etienne et les dirigeants de Zamalek sont entrés dans une passe d'armes, alors que Romeyer a posé un ultimatum de 48h quant au transfert de l'attaquant égyptien. Mais les Verts avancent sur d'autres pistes, notamment une très intéressante en défense.

Mostafa Mohamed, une situation ubuesque

Les supporters de Saint-Etienne ont eu une sacrée surprise en voyant le visage de Roland Romeyer apparaître à la télévision égyptienne, sur Al Nahar TV. Le président stéphanois a mis les choses au clair dans le dossier Mostafa Mohamed. L'attaquant du Zamalek est attendu du côté de l'ASSE mais les discussions traînent entre les deux clubs. Roland Romeyer a fait un état des lieux de la situation avant de menacer le club cairote de rompre définitivement les négociations et de donner les noms de ceux qui ont fait capoter le deal. Zamalek a répondu à Romeyer dans la foulée et, en Egypte, on s'étonne de la sortie du président forézien, au point de se demander s'il est réellement celui qu'il prétend être ! La situation devient véritablement ubuesque dans ce dossier, qui semble en passe de mal finir pour l'ASSE.

L'ASSE va chercher son défenseur en Ligue 2

Parallèlement, les Verts continuent de chercher les bonnes affaires. Ils pisteraient toujours le milieu de terrain polyvalent d'Aalesund en Norvège, Parfait Bizoza, mais sont surtout actifs sur le secteur défensif qu'ils souhaitent renforcer, après l'échec du retour de William Saliba. Le dossier Edgar Ié semble au point mort, les demandes de Trabzonspor étant trop élevées pour Sainté, mais l'ASSE a une autre piste sérieuse. C'est du côté de la Ligue 2 et du Paris FC que l'AS Saint-Etienne veut enfin lancer son mercato. Selon le journaliste de Téléfoot, Simone Rovera, plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressent à Alex Bamba, défenseur ivoirien de 21 ans. Le joueur est évalué à moins d'un million d'euros et l'ASSE serait bien sur le coup, selon le bien informé GaëlB42. Fin septembre, les Verts semblaient déjà sur le coup et pourraient accélérer sur le dossier, face à la concurrence du Torino et de l'Atalanta.













