OL Mercato : Memphis Depay vers un autre grand club rêvé

Publié le 16 janvier 2021 à 16:00

Priorité du FC Barcelone depuis l’été dernier, Memphis Depay pourrait bien quitter l’ OL lors de ce mercato d'hiver, mais en direction d’un autre club. Cela, à cinq mois de la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais.

OL : Le transfert de Memphis Depay au Barça compromis ?

L’OL a prêté Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid jusqu’à la fin de la saison. De plus, le club de Jean-Michel Aulas pourrait perdre Memphis Depay lors ce Mercato hivernal. Le FC Barcelone a certes placé le nom de l’attaquant de Lyon en tête de liste de ses priorités, mais le club de Liga est préoccupé par l’élection de son nouveau président. Une élection qui était initialement prévue le 24 janvier prochain, qui a finalement été reportée, à cause de la pandémie de covid-19. Du coup, le Barça, dont les finances sont asséchées, ne peut plus passer à l’offensive pour le buteur de l’OL cet hiver. En effet, les Blaugranas espéraient l'élection d'un nouveau président en janvier, afin de débloquer la situation financière du club, surtout pour le recrutement.

Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, la direction du club n'a pas les moyens de gérer les dossiers urgents du mercato. Le Barça est ainsi contraint d'attendre la fin du bail de l'ex-joueur de Manchester United, pour espérer le récupérer librement. En tout cas, le transfert du joueur de 26 ans au Camp Nou est compromis en ce moment. Toutefois, il n'est pas certain que Memphis Depay reste entre Rhône et Saône jusqu'en juin 2021. L'OL pourrait décider de le transférer cet hiver, car son contrat expire le 30 juin 2021 et il n’a toujours pas trouvé d’accord avec Jean-Michel Aulas pour prolonger. Selon les révélations de Blasting News, l'Inter Milan est intéressé par le profil de l'international néerlandais, en plus de l'AC Milan qui le courtise depuis longtemps.

Le capitaine des Gones à la place de Benzema ?

Face à ces intérêts qui se multiplient pour la cible du coach du FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait se faire doubler sur le dossier. Ce samedi, Ok Dario révèle que le N°10 du club leader de la Ligue 1 pourrait finalement débarquer au Real Madrid. En quête d'un successeur à Karim Benzema, le nom de Memphis Depay est arrivé sur les tablettes de Zinedine Zidane d'après le site espagnol. Kylian Mbappé, la priorité du technicien français, ne se décide toujours pas à rejoindre Santiago Bernabeu où son compatriote l'attend à bras ouverts. Du coup, ce dernier songe à d'autres pistes plus accessibles pour l'instant. Et celle menant vers le buteur de l'équipe de Rudi Garcia est moins onéreuse, vu qu'il se dirge vers la fin de son bail.

Le buteur de l'Olympique Lyonnais rêve du Real Madrid

Il faut rappeler que le capitaine de l'OL n'a jamais caché son intérêt pour les Merengues, depuis son départ de Manchester United en janvier 2017. Pour lui, Lyon est comme un tremplin, avant de réaliser son rêve, celui d'évoluer sous le maillot de la Maison Blanche. « Je pense que je jouerai pour le Real Madrid un jour. C'est mon objectif. Et ça, seul Dieu le sait et il m'aide », avait-il confié à PSV Supporter, lors de sa première saison à Lyon. « L'Olympique Lyonnais est un grand club, mais n’est pas l’un des cinq meilleurs d’Europe. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich. […] Je parle toujours du Real », avait-il réaffirmé dans les colonnes du média néerlandais Helden, en janvier 2019.













Par ALEXIS