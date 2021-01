PSG : L'adjoint de Pochettino n'est pas inquiet pour Kylian Mbappé

Publié le 17 janvier 2021 à 10:05

Le PSG a arraché dans la douleur une modeste victoire face à Angers hier soir. Les Parisiens sauvés à plusieurs reprises par un Keylor Navas étincelant, n'ont pas pu compter cette fois sur le talent d'un Kylian Mbappé dépassé. A l'issue de la rencontre l'adjoint de Mauricio Pochettino, Jésus Pérez, s'est voulu rassurant en prenant la défense du joueur.

Un PSG en demi-teinte

A l'occasion de la 20ème journée de Ligue 1, les Parisiens se sont déplacés à Angers où il se sont imposés sur le petit score de 1-0. Le PSG s'est mis souvent en difficulté en enchainant les fautes et les occasions manquées et a sauvé les meubles en se reposant surtout sur les performances de son gardien titulaire. Ce dernier était de loin le meilleur Parisien sur la pelouse, rassurant dans ses interventions avec notamment un arrêt décisif du pied sur une tentative de Diony. Les stars du show, Neymar et Mbappé se sont montrés quant à eux décevants. Neymar qui revient d'une longue absence, a enchainé quelques moments forts mais n'est pas encore tout à fait revenu au niveau qu'on lui connait. Mbappé de son côté a multiplié les gestes techniques inutiles même s'il a fait quelques bons appels par moments. Des efforts encore insuffisants, le Parisien n'a toujours pas marqué depuis la reprise. Une des raisons derrière son manque de confiance actuel.

Tout n'est pas à jeter

A l'issue de la rencontre l'adjoint de Pochettino, Jésus Pérez, en l'absence de l'entraineur (testé positif au Covid-19), a répondu aux questions de la presse. Il a notamment évoqué la prestation de Kylian en se montrant satisfait des efforts de l'attaquant : "Kylian a été un joueur très important dans la victoire d'aujourd'hui. On a modifié son rôle au sein de l'équipe à différents moments du match et il a ensuite mieux attaqué les espaces, en libérant pour les autres. Il a manqué de réussite dans le dernier geste et dans des un-contre-un mais son implication a été importante et il a sa part dans ce succès. Il s'est dépensé pour l'équipe." Le Parisien devra cela dit se ressaisir rapidement en vue des prochaines échéances du PSG en ligue des champions, et de la lutte engagée pour le titre en championnat.













Par Hind