OGC Nice Mercato : Une piste en Premier League s'éloigne

Publié le 18 janvier 2021 à 11:45

L'OGC Nice a une réputation en ce concerne la relance des stars déchues ou en difficulté. Depuis quelques jours le club se serait intéressé au cas de Jesse Lingard. Le joueur en manque de temps de jeu à Manchester United serait sur le départ au mercato. Cependant, ce dernier préfère, lui, rester en Angleterre.

Un bon renfort pour l'OGC Nice

L'OGC Nice vit une saison compliquée. Le club de Côte d'Azur pointe à la 14e place du classement en Ligue 1 et vient d'encaisser une grosse défaite face aux Girondins de Bordeaux ce dimanche (0-3). Une déception pour un club qui occupait ces dernières saisons les places en première partie de tableau du championnat. Dans ce contexte, des renforts ne pourraient que faire du bien aux hommes d'Adrien Ursea. De son côté, Jesse Lingard n'a disputé que trois matchs cette saison avec Manchester United. Une situation qui pousse l'international anglais à chercher du temps de jeu dans un autre club. Le club mancunien serait ouvert à un transfert sous forme de prêt. Une belle occasion à saisir pour l'OGC Nice.

Un avenir en Angleterre

En réponse aux rumeurs concernant Jesse Lingard, le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, avait fait le point dans les colonnes de Nice-Matin : "Nous avons vu beaucoup de noms apparaître dans la presse sans aucun fondement. Notre objectif est de récupérer l’ensemble de notre effectif et nous avons pour objectif tous ensemble de faire une bonne deuxième partie de saison. Il ne faut pas s’attendre à des grands noms." Nice qui avait conclu l’arrivée en prêt de William Saliba en provenance d'Arsenal, continue à sonder différentes pistes. Toutefois le transfert Jesse Lingard risque de ne pas se faire. Aujourd'hui le quotidien anglais The Telegraph rapporte un intérêt de Sheffield United pour le joueur. Le club qui pointe à la dernière place de la Premier League, intéresserait plus l'ailier de Manchester United qui y voit une meilleure opportunité pour se relancer tout en restant en Angleterre.













Par Hind