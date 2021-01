FC Barcelone : Le coup de gueule d'Antoine Griezmann

Publié le 18 janvier 2021 à 19:30

Défait en finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao, le FC Barcelone se croyait sorti de sa crise en 2021 mais cette déconvenue est venue rebattre sérieusement les cartes. Elle agaçe aussi beaucoup, à l'instar d'un Antoine Griezmann, qui est apparu très déçu à l'issue de la rencontre.

Le FC Barcelone amorphe dimanche

Match d'anthologie dimanche en finale de Supercoupe d'Espagne entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. A Séville, les deux équipes se sont livrés à un rude combat qui a vu la formation basque l'emporter à la suite d'une prestation collective impressionnante. Cette rencontre a également pu mettre en lumière les carences techniques et mentales de l'équipe culé. La performance insipide des hommes de Ronald Koeman est parfaitement illustrée par le match de son capitaine, Lionel Messi. Fantomatique pendant l'ensemble du match, le génie argentin a cédé à la pression lors des dernières minutes du match en assénant un vilain geste sur Villalibre, sanctionné alors de son premier carton rouge de sa carrière. Ce coup de sang est un révélateur de la colère ressentie par les Catalans dimanche, et dont a témoigné Antoine Griezmann à l'issue du match : "Nous sommes tristes, en colère, gênés, bouleversés. Quand vous perdez une finale, ce sont tous les mauvais sentiments que vous avez."

Griezmann en a marre de l'état d'esprit de ses coéquipiers

Visiblement résigné suite à cette nouvelle désillusion, le champion du monde 2018, pourtant auteur d'un doublé sur ce match, a également mis en avant les errements tactiques et l'état d'esprit nauséabond de ses camarades : "L'Athletic a très bien insisté. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière minute, puis il s'est passé ce qui s'est passé. Nous avons commis des erreurs dans notre stratégie et nous devrons y travailler pendant la semaine. Nous n'avons pas bien défendu, nous n'avons pas communiqué. Quand le ballon sort, quelqu'un doit crier." Le travail pour seul remède de ce FC Barcelone ? Il faudrait être un adepte de la méthode Coué pour s'y convaincre, d'autant plus que les choses ne devraient pas aller mieux avec la longue suspension dont devrait écoper Lionel Messi.













Par Chemssdine