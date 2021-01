ASSE - OL : Saint-Étienne a demandé le report du derby

Publié le 19 janvier 2021 à 13:35

A quelques jours du derby entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais (dimanche, 21h) en Ligue 1, Claude Puel demande le report du match. L'entraineur des Verts déplore plusieurs absences dans son effectif à cause du Covid-19.

Puel pessimiste pour le derby face à l'OL

L'entraineur de l'ASSE a annoncé ce mardi en conférence de presse qu'il souhaitait le report du match contre l'OL : " On demande le report, bien entendu, mais il y a un règlement et si on ne le respecte pas, on perd le match ", a déclaré Claude Puel dans des propos rapportés par RMC Sport. L'entraineur avait déjà demandé la semaine dernière un report du match contre Strasbourg, alors que lui-même avait été testé positif au virus. La rencontre s'était bien tenue et Puel avait dû adapter son équipe en l'absence des joueurs placés à l'isolement comme le veut le protocole de la LFP. Il avait déclaré à ce propos : "On nous a intimé de jouer le match car il n'y avait pas d'autres solutions à cause du règlement. Tant que l'on avait un gardien et seulement dix joueurs positifs on était obligé réglementairement de jouer. Il en sera de même contre Lyon. (...) On espère pouvoir récupérer un effectif un peu plus normal afin d'avoir une certaine équité pour disputer nos matches."

Beaucoup d'absences à l'ASSE

Il est cependant très peu probable que le match soit reporté malgré les demandes de l'entraineur stéphanois. Ce dernier devra faire sans la présence de Yvann Maçon gravement blessé au genou depuis octobre et indisponible encore pour plusieurs mois. Panagiotis Retsos blessé également et sans visibilité sur son retour. Incertitude également pour Yvan Neyou et Wahbi Khazri, en attente de confirmation du staff médical du club. En ce qui concerne Timothée Kolodziejczak, testé positif au Covid-19 en début de mois, un retour est attendu. Le joueur devrait faire son retour dimanche contre Lyon comme prévu. La liste des cas positifs à Saint-Étienne se rallonge avec : Monnet-Paquet, Moukoudi, , Hamouma, Bouanga, Abi, Bajic, Youssouf, Debuchy et Green, tous absents. Dont les retours devront encore attendre.













Par Hind