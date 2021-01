RC Lens Mercato : Un gros chèque en vue pour les Lensois

Publié le 19 janvier 2021 à 14:35

Une recrue arrivée au RC Lens lors du mercato d’été 2020 est déjà repérée par un grand club étranger. Elle aurait attiré l’attention des émissaires de Manchester United. Un intérêt qui fait rêver d'un gros chèque du côté du Racing Club.

Mercato : Le RC Lens vers un coup à 12 M€ ?

Nouveau défenseur du RC Lens, Facundo Medina (21 ans) aurait tapé dans l’oeil de Manchester United. D’après les indiscrétions de La Voix du Nord, il est suivi de très près par les scouts de plusieurs clubs étrangers, dont les Red Devils, depuis son transfert en Artois. Les bonnes prestations du polyvalent arrière central ou latéral gauche ont « suscité la curiosité » des représentants de grosses écuries étrangères, si l’on en croit le média régional. Manchester United se serait renseigné sur Facundo Medina et serait prêt à faire une offre estimée à 12 M€. La source évoque un possible prêt du N°14 au RC Lens, dans la foulée de son éventuelle signature. Si les Mancuniens décident de passer à l'offensive pour l’Argentin du Racing Club, ce serait une bonne affaire pour le promu, car les clubs anglais et leur gros portefeuille n’hésitent pas à sortir le chéquier pour se renforcer.

La cote de Facundo Medina en hausse sur le marché

Facundo Medina a été recruté par les Lensois au Club Atlético Talleres de Cordoba, en Argentine. Les Sang et Or ont déboursé 3,6 M€ pour le transférer en Ligue 1, le 2 juillet 2020 précisément. Il a signé un contrat de 4 saisons, jusqu’en juin 2024. En six mois au RC Lens, le défenseur a vu sa cote grimper jusqu’à 8 M€ présentement. Facundo Medina pris part à 11 matchs de championnat et a été titulaire 10 fois, pour un but marqué sous ses nouvelles couleurs cette saison. Touché au genou, il a manqué 7 des 8 derniers matchs du club nordiste en Ligue 1.













Par ALEXIS