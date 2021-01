OM Mercato : Le club est également sur un attaquant de Liga

Publié le 20 janvier 2021 à 11:45

L'OM s'active dans la quête de son avant-centre. Arkadiusz Milik étant la cible prioritaire, Marseille avait alors avancé ses pions habilement pour être proche de conclure l'affaire. Les derniers éléments de l'affaire laissent néanmoins présager un retard dans les tractations, ce qui laisse les Phocéens plancher sur une alternative au buteur polonais.

Le dossier Milik a pris du plomb dans l'aile

Quand débutera l'idylle entre Arkadiusz Milik et l'OM ? Alors que le joueur polonais est d'ores et déjà d'accord sur les bases salariales proposées par l'Olympique de Marseille. Sa relation plus que froide avec Naples et son président Aurelio de Laurentiis ralentissent sérieusement la finalisation du dossier. En effet, selon RMC Sport, alors que les deux clubs avaient trouvé un accord sur un prêt, il fallait au préalable que le natif de Tychy prolonge son contrat avec les Partenopei. Chose que refuse catégorique l'international polonais (51 sélections, 14 buts), qui ne compte pas revenir à l'issue de son prêt et ne veut faire aucun cadeau à son président qui a porté plainte à deux reprises contre lui, pour une prétendue mutinerie et des questions de droit d'image. Si le dossier ne se conclut pas cet hiver, il pourrait alors se conclure cet été quand Milik sera libre, au risque de voir un grand club s'immiscer dans le dossier.

Willian José sur les tablettes de l'OM

Néanmoins, quand on sait la volonté de l'OM d'attirer un attaquant dès cet hiver pour aller chercher le podium en Ligue 1, on se dit que cette option n'est pas viable. C'est pourquoi le board marseillais s'active actuellement pour rechercher une solution de rechange et aurait activé la piste menant à Willian José selon Mundo Deportivo. Selon le média ibérique, Pablo Longoria aurait entamé des négociations avec l'attaquant de la Real Sociedad et aurait déjà proposé un prêt au club basque. Plus considéré comme un titulaire indiscutable à Saint-Sébastien, le buteur brésilien apparaît tout de même comme un plan B en cas de réelle défaillance dans le dossier Milik, qui reste encore possible à finaliser cet hiver. Une chose est sûre en tout cas, le mercato d'hiver sera chaud jusqu'à la fin sur la Canebière.













Par Chemssdine