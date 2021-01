PSG Mercato : Leonardo pourrait voler un joueur au Real Madrid

Publié le 20 janvier 2021 à 17:15

Leonardo a encore une carte à jouer dans un dossier particulièrement intéressant du mercato du Paris SG. Lié au Real Madrid avec insistance, un joueur polyvalent pourrait très bien prendre la direction du PSG. Aucune décision n'a encore été prise dans l'entourage de David Alaba, sur le départ du Bayern Munich où il ne prolongera pas.

Mercato : la piste du Real Madrid

Le Real Madrid ne bouge pas vraiment pendant ce mercato hivernal pour recruter de nouveaux joueurs. Le club préfère attendre afin de se préparer pour l'été. Parmi les pistes du club madrilène, quelques priorités, notamment Kylian Mbappé et David Alaba. Des gros calibres qui pourront venir remplacer des stars sur la pente descendante ou en fin de contrat au club. Le défenseur autrichien n'a toutefois pas encore pris de décisions pour le moment, malgré ce que la presse madrilène laissait entendre ces dernières semaines. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid avance tout de même sur le dossier et serait le club le mieux positionné pour le recrutement du défenseur de 28 ans.

De son côté l'entraineur du joueur au Bayern, Hansi Flick, a laissé la porte ouverte à un départ : "Ce sont des choses qui peuvent se passer. Surtout quand il y a un mercato et des contrats qui arrivent à leur terme. Mais pour le moment, je dois avouer que je n'ai rien entendu à ce sujet. L'espoir fait vivre. Cependant, je sais qu'on prend la direction de certains changements dans l'équipe. David a fait un bon match face à Fribourg. C'est important qu'il reste concentré. C'est ce que je veux pour lui et pour l'équipe. On doit continuer. Nous savons que des départs peuvent arriver dans le football, qu'il y a toujours des changements en fin de saison. Les changements peuvent être bénéfiques pour développer l'équipe. On va attendre et voir ce qui se passe. Pour le moment, on ne peut rien faire de plus." Et le PSG s'est évidemment positionné.

Pour Alaba, la voie est encore libre pour le PSG

Mardi, en conférence de presse avant la Coupe du Roi, Zinedine Zidane avait aussi calmé le jeu en ce qui concerne David Alaba : "C'est un joueur qui n'est pas le mien et en tant qu'entraîneur, je suis ici pour réfléchir au match de demain. Je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Ce qui m'intéresse, en tant que technicien c'est le match de demain". Une manière aussi pour le Real Madrid de continuer à travailler tranquillement et discrètement sur le dossier. La concurrence est cependant féroce pour le joueur du Bayern Munich. Le Barça, Manchester City et Manchester United étudient le dossier du joueur. Le PSG a donc encore une marge de manœuvre et pourrait, sous réserve d'importantes ventes cet été, avancer sur cette piste. Leonardo serait déjà prêt à proposer un contrat au joueur le moment venu.













Par Hind