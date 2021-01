OL Mercato : Surprise de la Juve pour convaincre Lyon et Aouar

Publié le 20 janvier 2021 à 17:45

Houssem Aouar a un bon de sortie de l'OL depuis le mercato d’été dernier. Et plusieurs clubs, dont la Juventus souhaite l’enrôler. Pour ce faire, le club turinois a sa petite idée.

Mercato : un échange à l'étude à la Juventus

À l’OL, Jean-Michel Aulas attend une offre intéressante pour Houssem Aouar, afin de le transférer. L’été dernier, la direction du club rhodanien avait jugé les offres des prétendants du milieu de terrain insuffisant pour le céder. C’est ainsi qu’il est resté à l’Olympique Lyonnais cette saison. Néanmoins, il est toujours sur le marché des transferts. Le président des Gones espère au moins 50 M€ comme indemnisation afin de laisser filer le N°8 de son équipe. L’été dernier, en pleine crise économique due au Coronavirus, Jean-Michel Aulas avait repoussé une offre d’Arsenal pour Houssem Aouar.

Le montant proposé par les Gunners avait été jugé insuffisant par rapport au nouveau statut du meneur de jeu de l'OL. « Si Nicolas Pépé a coûté ce prix-là (80 M€, ndlr), Houssem, qui est international, vaut plus que 30 millions », avait-il expliqué. Pour Houssem Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur », avait estimé le dirigeant rhodanien lors du mercato de l’été 2020. Vue la crise du Covid-19, la Juventus envisage la possibilité d’inclure Adrien Rabiot, un de ses milieux de terrain peu satisfaisant cette saison, dans son offre à Jean-Michel Aulas, d'après les indiscrétions de Calcio Mercato. La Vieille Dame veut ainsi se donner les moyens de réduire le tarif réclamé par le patron des Lyonnais pour le joueur sorti de l’académie de l'OL.

OL : Aulas veut du cash et non un échange pour Aouar

L'échange de joueurs à laquelle la Juventus songe a peu de chance de convaincre Aulas, qui a déjà repoussé Arsenal et ses 30 M€. En tout cas, le boss des Gones veut du cash sur le transfert d'Houssem Aouar, quitte à lui de recruter, après, le joueur que son staff technique désire et au tarif qu'il souhaite. Houssem Aouar est sous contrat à l'OL jusqu'en juin 2023, tout comme Adrien Rabiot à la Juve. Le premier vaut 50 M€ sur le marché selon Transfermarkt, alors que le coût du second est estimé à 32 M€. Le Lyonnais compte une sélection avec l'équipe de France, tandis que l'ancien milieu du PSG totalise 10 capes.













Par ALEXIS