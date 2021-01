OM Mercato : Ambiance délétère dans le vestiaire olympien

Publié le 21 janvier 2021 à 03:00

L’ OM a du mal à se débarrasser de ses flops recrutés à coût de plusieurs millions d’euros. L’Olympique de Marseille a certes réussi à se séparer de Kevin Strootman, mais il reste encore Kostas Mitroglou. Indésirable au sein de l’équipe d’André Villas-Boas, son manque d’implication est pointé dans le vestiaire.

OM : Kostas Mitroglou lorgné dans le vestiaire marseillais ?

Ne rentrant pas dans les plans de l’entraîneur de l’OM, Kevin Strootman a été prêté au Genoa en Serie A, jusqu’à la fin de la saison. Cependant, un autre flop, précisément Kostas Mitroglou, est au centre d’une tension à l’Olympique de Marseille. Ne jouant pas du tout, il ne se sent plus trop concerné et son manque d’engagement dérange au sein du vestiaire des Olympiens. Lui et les autres indésirables sont lorgnés par certains de leurs coéquipiers à cause de leurs gros salaires. En effet, ils ne s’investissent plus pour l’équipe, qui de toutes les façons, dans leur entendement, ne compte pas sur eux.

Selon La Provence, « l’ambiance n'en reste pas moins tendue dans cette auberge espagnole, où la présence du Grec Kostas Mitroglou, bien mieux rémunéré que la majorité de ses partenaires, dérange de plus en plus de monde à La Commanderie ». La source incite sur le cas particulier de l’avant-centre grec, dont le transfert a été une grosse erreur de casting. « Le banni Mitroglou, toujours plus nonchalant, ne fait pas grand-chose à l'entraînement à part attendre que l'horloge tourne… », a souligné le quotidien régional.

Strootman et Mitroglou, deux flops à 50 M€ !

Pour rappel, Kevin Strootman a été recruté à 25 M€ à l’AS Rome en août 2018. Le milieu de terrain de 30 ans n’a pas réussi à s’imposer l’OM en deux saisons et demie. Quant à Kostas Mitroglou (32 ans), il a débarqué sur la Canebière, en août 2017, en provenance du Benfica Lisbonne. Frank McCourt a déboursé 15 M€ pour son transfert en Ligue 1. Un montant colossal que l’international grec n’a pas pu justifier sous le maillot du club provençal.

En janvier 2019, il avait été prêté à Galatasaray, pour une durée de 18 mois. Mais au bout de six mois de contrat, le club stambouliote l'a envoyé en prêt au PSV Eindhoven, pour la saison 2019-2020. Revenu à l'OL l'été dernier, il attend la fin de son contrat en juin 2021 pour filer librement. Selon L'Équipe son salaire brut annuel est estimé à 4 M€. Kevin Strootman, lui, est lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2023 et perçoit un salaire mensuel de 500 000 €, soit 6 M€ brut par saison, d'après Sportune.













