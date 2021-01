ASSE : Coup de froid sur le Mercato de l’AS Saint-Étienne

Publié le 21 janvier 2021 à 01:05

L’ ASSE espère toujours un attaquant de pointe et un défenseur central, en renfort, avant la fin du mercato, le 1er février. Mais à moins de deux semaines de la fermeture de la fenêtre hivernale, Claude Puel jette un coup de froid sur le marché des Verts.

ASSE : Puel s'interroge sur « les possibilités réelles » de recruter

Mostafa Mohamed, la cible prioritaire de l’ ASSE en attaque, est toujours bloqué en Égypte. Le Zamalek SC, son club, a repoussé la dernière offre en date de l’AS Saint-Étienne. Cependant, les négociations ont repris après un malentendu entre Roland Romeyer et la direction du club cairote. Claude Puel espère le transfert du buteur égyptien, avant la clôture du marché de l’hiver. « Le président a voulu stigmatiser certains intervenants qui avaient pour volonté de pourrir des relations. Ça a été mal interprété. Une normalité s’est réinstaurée entre les deux clubs », a-t-il rassuré en conférence de presse. Mais de façon plus générale, il n’a pas été rassurant sur la fin du mercato de l’ASSE.

Le manager général et coach des Stéphanois est revenu sur le manque de budget pour recruter. « Il faut mettre en corrélation la volonté de recruter et les possibilités réelles de le faire », a-t-il rappelé. « Je ne sais pas si on aura la possibilité de recruter un élément intéressant, en raison de finances que nous savons très difficiles, mais on se veut actifs », s’est inquiété Claude Puel. Selon le technicien de l’ ASSE, « le recrutement dépendra des données économiques et de l’apport qu’est capable de fournir l’éventuelle recrue ».

Priorité au derby contre l'OL

Face aux nombreux cas positifs de covid-19 au sein des Verts, la priorité actuelle de leur entraîneur est d’abord de retrouver son effectif au grand complet. Les blessés et les joueurs atteints de coronavirus. « Je me concentre avant tout sur mon effectif. L’essentiel est d’abord de récupérer un effectif sain pour disputer nos prochains matchs », a déclaré le coach de l' ASSE. Et celui qui est prévu ce dimanche (21h) à Geoffroy-Guichard, en clôture de la 21e journée de la Ligue 1, c’est l’important derby contre l’OL, le grand rival.













Par ALEXIS