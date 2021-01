PSG Mercato : Leonardo a un gros coup à jouer au Real Madrid

Publié le 21 janvier 2021 à 16:05

Les opportunités pendant le mercato viennent et s'en vont, pour parfois revenir à la lumière d'un nouveau rebondissement. C'est le cas en ce qui concerne le défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos. Le joueur pourrait être prochainement devenir disponible et le PSG à un coup à jouer sur ce dossier.

Une prolongation bloquée

Les négociations pour la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid sont au point mort. Parti pour rester au début des discussions, le joueur aurait finalement du mal à accepter les conditions que sa direction lui impose. Le club madrilène n'a pas la réputation d'être tendre avec ses joueurs emblématiques, lorsque leur déclin semble proche (tel Iker Casillas). Ramos (34 ans), est désormais fixé. Il n'y aura de compromis ni sur le salaire, ni sur la durée du contrat. Le joueur qui espérait conserver son salaire annuel estimé à 12 millions net, devra accepter une baisse de revenus considérable. Pour la durée, le Real Madrid ne souhaite pas prolonger le joueur au-delà de 2023. D'une loyauté à toute épreuve aux Merengue, Ramos songerait maintenant à partir. Selon la presse espagnole, le joueur aurait posé un ultimatum au Real. Il se laisse jusqu'à février pour décider de son avenir et éventuellement entamer des discussions avec d'autres clubs.

Un joli coup pour le PSG ?

Le PSG suit depuis un moment l'évolution des négociations entre Ramos et le Real. Compte tendu des récentes évolutions, Leonardo pourrait profiter de l'occasion pour s'immiscer dans le dossier. Si le joueur ne prolonge pas, il partira libre en juin. Il ne restera qu'à négocier son salaire. Une affaire qui n'est jamais simple, car Leonardo travaille aussi sur l'allègement de la masse salariale du club. Les salaires de Neymar et Mbappé - voire éventuellement Messi, si le club bouge cet été - pèsent lourd sur les comptes du club. L'idée Ramos au PSG, ne déplairait toutefois pas à Mauricio Pochettino. L'Argentin avait été récemment questionné à ce propos sur la radio Cadena SER et il avait botté en touche : " (...) Sergio Ramos ? J'insiste. Notre responsabilité est énorme lorsque nous parlons de joueurs d'autres clubs. Il faut montrer du respect et ne pas créer de situations qui pourraient être mal interprétées. Il faut avoir une éthique professionnelle et être très stricts", a-t-il déclaré sobrement. Une piste de plus à suivre dans les prochaines semaines.













Par Hind