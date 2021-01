ASSE - OL : Claude Puel tient des renforts pour le derby

Publié le 24 janvier 2021 à 06:00

L’AS Saint-Étienne joue gros ce dimanche avec la réception de l’Olympique lyonnais. Pour ce classique du championnat, Claude Puel enregistre les retours de quelques éléments dans son groupe.

Claude Puel avec quatre renforts contre Lyon

Diminuée lors de sa dernière sortie, l’AS Saint-Étienne devrait afficher un meilleur visage ce dimanche. L’ASSE sera confrontée à l’Olympique lyonnais pour la 21e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Saint-Étienne va retrouver quelques éléments. Alors qu’il devrait lui-même effectuer son retour sur le banc, Claude Puel pourra de nouveau compter sur Yvan Neyou et Timothée Kolodziejczak. Le milieu de terrain et le défenseur central stéphanois reviennent de blessure. Absents contre le RC Strasbourg, Romain Hamouma et Charles Abi retrouvent également le groupe des Verts. S’il retrouve quelques poulains, l’entraîneur stéphanois sera encore privé de Wahbi Khazri. L’attaquant tunisien souffre d’une lésion musculaire. Comme lui, Panagiotis Retsos ne prendra pas part au choc contre l’OL.

Un derby déjà crucial pour l’ASSE ?

Si un derby est surtout une affaire de fierté, l’AS Saint-Étienne jouera une partie de sa saison lors de cette rencontre. Les Verts sont dans une mauvaise passe en championnat. Ils restent sur 5 matchs sans victoire et ne pointent qu’à la 16e place de Ligue 1 avec 4 points d’avance sur le Nîmes Olympique (18e). Autant une victoire permettrait d’enclencher une bonne dynamique, une nouvelle défaite enfoncerait davantage le club ligérien dans la tourmente. À noter que cette affiche se jouera sous haute sécurité. Bien qu’à huis clos, les autorités craignent des débordements au vu des récents incidents lors des confrontations entre ces deux équipes.

Le groupe de Saint-Étienne contre Lyon

Jessy Moulin, Boubacar Fall - Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Saïdou Sow, Alpha Sissoko, Marvin Tshibuabua - Ryad Boudebouz, Mahdi Camara, Adil Aouchiche, Yvan Neyou, Zaydou Youssouf, Lucas Gourna, Aïmen Moueffek, Baptiste Gabard - Charles Abi, Jean-Philippe Krasso, Arnaud Nordin, Denis Bouanga, Romain Hamouma, Maxence Rivera.













Par Ange A.