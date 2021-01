ASSE : Laurey et Strasbourg méfiants, Neyou toujours absent

Publié le 14 janvier 2021 à 16:00

Le RC Strasbourg respire, à deux jours d'un choc du bas de tableau contre l'ASSE. Les Alsaciens, 15es de Ligue 1 avec 20 points, accueillent des Stéphanois qui ont replongé à Reims (1-3), dimanche (15h) à la Meinau. Forts de deux victoires consécutives, les hommes de Thierry Laurey veulent continuer sur cette bonne dynamique mais se méfient de Verts revanchards.

Strasbourg attend l'ASSE de pied ferme

Ça va mieux du côté de Strasbourg. Mal embarqués en début de championnat, les joueurs de Thierry Laurey ont relevé la tête en décembre et continue sur une voie positive en ce début d'année 2021. Ils restent sur deux convaincants succès, contre Nîmes Olympique (5-0) et sur la pelouse du RC Lens (1-0). "On ne peut pas évoquer le terme de série, a nuancé l'entraîneur du RCSA dans les colonnes du Progrès. Si on l’emporte contre les Verts dimanche, on pourra dire que nous avons entamé un embryon positif. Sans s’épancher dans l’euphorie. On sait d’où l’on revient. Dans notre position, on doit respecter tout le monde. On n’a pas de marge de manœuvre, chaque rencontre s’avère un combat, presque un match couperet. Saint-Etienne a été piqué au vif après sa défaite à Reims et voudra effacer ce mauvais pas." Avec deux équipes qui se talonnent au classement de Ligue 1, l'ASSE est 16e, Strasbourg 15e, séparées seulement d'un petit point, c'est une rencontre qui promet.

L'ASSE toujours sans Yvan Neyou ?

Le RC Strasbourg devra d'ailleurs faire sans son défenseur, Mohamed Simakan. Le jeune joueur sera absent des terrains deux mois, alors que son transfert était pressenti au mercato hivernal. L'AC Milan et le RB Leipzig sont prêts à payer cher, entre 15 et 18 millions d'euros, pour le Français de 20 ans. Côté ASSE, Yvan Neyou est très incertain. Suspendu contre le PSG, il avait manqué le déplacement à Reims à la suite d'un souci à la cuisse. Cette gêne n'a toujours pas disparu et sa présence à en Alsace est en suspens. Le joueur n'a toujours pas repris l'entraînement, selon les informations d'En Vert et contre tous, "sa participation à la rencontre de dimanche est fortement compromise", écrit le site spécialisé.













Par Matthieu