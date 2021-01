OM Mercato : Nouvel échec signalé dans le dossier Thauvin

Publié le 24 janvier 2021 à 09:00

Plus les semaines passent, plus Florian Thauvin se rapproche d’un départ de l’Olympique de Marseille. Aux dernières nouvelles, l’attaquant marseillais aurait repoussé une proposition alléchante de sa direction.

Une énième approche de l’OM repoussée par Thauvin ?

La situation contractuelle de Florian Thauvin inquiète à Marseille. En fin de contrat, l’ailier marseillais sera libre à la fin de la saison. La direction de l’OM tente néanmoins de dissuader le champion du monde tricolore de quitter le club. L’Équipe révèle ainsi que le joueur a reçu en décembre une offre intéressante de prolongation de son contrat. Selon le quotidien sportif, celle-ci portait sur une prolongation de trois ans et un salaire mensuel supérieur à 450 000 euros. Seulement, l’ailier de 27 ans aurait encore repoussé cette proposition de Marseille. Ce qui ouvre davantage la porte à un départ de l’attaquant au terme de la saison.

Un départ déjà acté cet été ?

Après cette offre, il n’est pas certain que Florian Thauvin reçoive encore une proposition de sa direction. Les récentes révélations au sujet des tensions avec Dimitri Payet pousseraient également le natif d’Orléans vers la sortie. Selon certaines sources, dont RMC Sport, le Réunionnais lui reprocherait son manque d’implication et son individualisme. Au vu de sa situation contractuelle et de ses performances, l’ancien lillois ne manque pas de prétendants, notamment à l’étranger. Avec 6 buts et 9 passes décisives cette saison, il voit régulièrement son nom associer à l’AC Milan, au FC Séville et récemment à Leicester City. Reste plus qu’à savoir où il posera ses valises cet été.













Par Ange A.