OM Mercato : Thauvin, son avenir déjà fixé loin de l'OM ?

Publié le 06 janvier 2021 à 18:20

L'OM se prépare à affronter ce mercredi Montpellier après la mini trêve de décembre. Un match important qui se déroulera dans un climat d'incertitude. Alors que plusieurs pistes de recrutement sont suivies, l'avenir de certains de joueurs marseillais n'a pas encore été décidé, notamment celui de Florian Thauvin. Le joueur arrive en fin de contrat bientôt et la possibilité d'un départ en fin de saison se précise.

Thauvin loin de l'OM ?

Le contrat de Thauvin avec Marseille se termine en juin mais l'OM ne lui a pas encore proposé de prolongation. Pablo Longoria s'était exprimé à ce sujet dans les colonnes de la Provence à la fin du mois dernier évoquant l'incertitude qui règne en raison de la crise sanitaire. Il avait déclaré à ce sujet : "Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la saison prochaine, si on continue avec ou sans public... On doit s'adapter à la situation". Des propos qui entretiennent le flou autour d'une éventuelle prolongation de Thauvin. Mais le joueur a déjà des options sérieuses à étudier et depuis janvier il se trouve libre déjà de discuter avec d'autres clubs qui sont intéressés. Son départ toutefois serait être un coup dur pour l'OM qui perderait son meilleur attaquant. Cette saison, Thauvin est impliqué dans 55% des buts de Marseille en championnat avec 6 buts et 6 passes décisives.

Un avenir en Italie

Courtisé par l'AC Milan, il pourrait y trouver un projet sportif à la hauteur de ces attentes. L'AC Milan en effet effectue un grand retour et joue le titre cette saison. Il pourrait donc retrouver la ligue des champions dès la saison prochaine. Alors que le parcours de l'OM dans la compétition a été un échec, une des raisons de la frustration de Thauvin à Marseille. Le club de Serie A serait revenu à la charge selon le média italien Calciomercato et serait prêt à offrir un contrat de quatre ans à l’attaquant de Marseille avec un salaire de 2,8 millions d'euros par an. L'OM serait déjà résigné à laisser Thauvin partir libre à la fin de son contrat. De son côté, le Marseillais aurait décidé de ne pas prolonger selon les médias transalpins. L'AC Milan ne serait pas le seul club italien intéressé par la profil du joueur, d'où la volonté du club d'avancer sur le dossier et sécuriser le recrutement du joueur.













Par Hind