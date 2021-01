Stade Rennais : Jérémy Doku se livre sur son choix et le SRFC

Publié le 25 janvier 2021 à 16:45

Jérémy Doku se dévoile petit à petit dans les rangs du Stade Rennais et commence à véritablement faire sa place dans l'effectif de Julien Stéphan. Encore une fois l'un des Rennais les plus en vue lors de la défaite contre le LOSC (0-1), dimanche au Roazhon Park lors de la 21e journée de Ligue 1, l'ailier belge s'est livré sur ses premières impressions du côté de la Bretagne et sur son transfert record au mercato d'été.

Doku a pesé le pour et le contre avant de signer au Stade Rennais

Arrivé cet été au Stade Rennais en provenance d'Anderlecht, Jérémy Doku a mis du piment dans le mercato du SRFC. Le Belge de 18 ans a pris son temps avant de signer avec les Rouge et Noir, même si tout s'est fait très vite. "Tout s'est passé très rapidement. Moins d'une semaine avant mon départ, j'ai reçu un coup de téléphone de mon agent qui m'a fait par de l'intérêt du Stade Rennais. J'ai d'abord fait beaucoup de recherches, noté tous les points positifs et c'est seulement après ça que j'ai pris une décision", a expliqué l'ailier rennais à Het Nieuwsblad. Le jeune prodige d'Anderlecht ne voulait pas sauter le pas trop vite, alors qu'il était pisté par Liverpool. "Je savais que je voulais d'abord une étape intermédiaire. Aller dans un club de très haut niveau dès maintenant aurait été trop tôt. J'ai encore beaucoup à apprendre et Rennes est l'endroit idéal pour cela."

À Rennes, Jérémy Doku a découvert la C1 et une autre dimension. "Nous avons joué la Ligue des champions. C'est une bonne équipe dans un bon championnat. On sent la différence de niveau avec la Belgique. Des joueurs comme Memphis Depay, Houssem Aouar, Angel Di Maria, on ne les rencontre pas en Jupiler Pro League." Et avec le Stade Rennais, l'international belge s'épanouit sous les ordres de Julien Stéphan, qui lui donne de nouvelles cordes à son arc. "J'ai le sentiment d'avoir déjà progressé dans certains domaines, a analysé Doku. Au Stade Rennais, je joue parfois sur le flanc droit. Ce n'est pas ma position préférée, mais je sens que je deviens plus flexible et que je peux être dangereux de ce côté-là aussi."

L'Euro en ligne de mire pour l'international belge

Toujours attentif au moindre détail, Jérémy Doku reste serein. Auteur de deux passes décisives cette saison, il n'a toujours pas marqué avec le Stade Rennais, mais il ne s'en fait pas. "Le plus important est que je joue bien. On peut être important d'une autre manière qu'en marquant des buts. L'équipe va bien et c'est ce qui compte. Bien sûr, j'aimerais marquer des buts et donner des passes décisives, mais je suis convaincu que cela va arriver." Il sait que de grandes attentes sont placées en lui, alors que les Rouge et Noir ont déboursé environ 26 millions d'euros pour se l'offrir. "Mon prix, j'essaye de ne pas trop y penser. C'est entre le Stade Rennais et Anderlecht. Bien sûr, on me regarde beaucoup, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour moi. C'était également le cas dans les équipes de jeunes et à Anderlecht, en équipe première." Déjà international, Jérémy Doku veut se "concentrer sur Rennes en ce moment" et s'assurer "de bien jouer ici". Avec l'Euro 2021 en ligne de mire. "Le mot rêve n'est pas le bon pour moi. Je parlerais plutôt d'objectif. Mais j'essaye de ne pas trop y penser. Je dois m'assurer de bien jouer ici. Ce qui doit arriver arrivera."













Par Matthieu