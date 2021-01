PSG Mercato : Cette star de l'équipe devrait prolonger

Publié le 26 janvier 2021 à 08:15

C'est la saison des prolongations au PSG. Alors que Leonardo gère les dossiers Neymar et Mbappé, un autre joueur devrait prolonger dans les jours à venir. Angel Di Maria, devenu un cadre de l'équipe depuis son arrivée, a reçu une proposition de contrat en fin d'année et les négociations seraient en bonne voie.

Un nouveau contrat

L'Equipe rapporte dans son édition du jour que le PSG aurait proposé un nouveau contrat à Angel Di Maria, fin décembre. Le joueur arrive en fin de contrat en juin 2021. Le temps presse donc pour ce dossier important pour Leonardo. En effet, le club souhaite garder l'Argentin et travaille activement dans ce sens. Si le joueur n'a pas toujours bénéficié des attentions spéciales accordées à d'autres stars du club, il reste indispensable dans cette équipe. Arrivé au club en provenance de Manchester United en 2015, après une période compliquée, il a réellement réussi à se faire une place à Paris (243 matchs disputés). Désormais avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Di Maria serait plus motivé pour rempiler pour quelques saisons de plus. Le souhait de l'attaquant (32 ans), serait même de finir sa carrière au PSG.

Négociations avec le PSG

Toujours selon l'Equipe, le PSG aurait proposé une prolongation à Angel Di Maria avec une baisse de salaire à la clé. Le joueur touche actuellement environ 12 millions d'euros par an. Si l'Argentin est prêt à faire quelques concessions sur le salaire, il souhaiterait également une prolongation de contrat de deux ans, afin de finir sa carrière européenne au club parisien. Le joueur qui vit à Paris depuis 6 ans, se sent très bien au club et à Paris, ce qui le motive à prolonger encore. Pour l'instant toutefois, aucun accord n'aurait été encore trouvé. Le club et l'entourage du joueur restent optimistes alors que les négociations avancent. Sauf retournement de situation exceptionnel, Di Maria devrait bien prolonger dans les semaines à venir.













Par Hind