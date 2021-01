OL Mercato : Retour de Benzema à Lyon, un proche en parle

Publié le 26 janvier 2021 à 10:45

Tout l'OL rêve de revoir Karim Benzema au club au terme de son contrat au Real Madrid. Mais est-ce que cela sera possible, alors que l'attaquant continue d'empiler des buts en Liga et attire d'autres grands clubs d'Europe ?

OL : l'ex-agent de Benzema confirme son envie de revenir à Lyon

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas rêve toujours de voir Karim Benzema revenir au sein du club rhodanien, afin d’y finir sa carrière. Revenu à l’Olympique Lyonnais en mai 2019, Juninho songe également à un retour du buteur du Real Madrid à Lyon. À une saison et demie de la fin de son contrat en Espagne, l’avant-centre formé chez les Gones est-il enclin à revenir en Ligue 1 au terme de son bail ? Karim Djaziri, ancien agent du joueur de 33 ans, a répondu à la question sur le réseau social Twitch.

« Karim Benzema à l'OL ? Oui, oui je pense, il en a vraiment envie », a-t-il affirmé. « Il m'en parle régulièrement. Il regarde les matchs. D'ailleurs, il n'a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c'est quelque chose dont il a vraiment envie, l'Olympique Lyonnais, c'est dans son coeur », a expliqué le proche de la star des Merengues, avec insistance. « Dans ses rêves, il va revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie », a-t-il confié ensuite.

Mercato : Benzema vers un départ du Real Madrid ?

Karim Benzema est dans sa 12e saison consécutive au Real Madrid. Et il est fort probable qu’il ait envie de changer d’air dès l’été prochain. Son ancien représentant n’écarte pas cette possibilité. « Il y a tout à l'OL pour Karim. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et de ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon », a révélé Karim Djaziri.

Karim Benzema a fait sa formation entre Rhône et Saône de 1997 et 2004. Il évoluait encore avec la réserve lyonnaise quand il a été lancé en Ligue 1 avec l’équipe professionnelle lors de la saison 2004-2005. En cinq saisons consécutives (2004-2009) à l’OL, il a marqué 66 buts et a délivré 26 passes décisives en 146 matchs disputés. Transféré à la Maison Blanche en juillet 2009, l’ancien tricolore continue de faire les beaux jours du club de la capitale espagnole. En 537 matchs sous le maillot madrilène, il a inscrit 264 buts, pour 140 passes décisives.













Par ALEXIS