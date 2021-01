FC Nantes : Bruno Genesio pour succéder à Domenech ?

Publié le 26 janvier 2021 à 13:45

Bruno Genesio a accordé lundi un entretien à la chaine Téléfoot. L'ex-entraîneur des Gones, sans club actuellement, a évoqué son avenir et notamment son désir d'entraîner à nouveau en France. Une piste pour le FC Nantes la saison prochaine ?

Un retour en Ligue 1 pour Bruno Genesio ?

L'ancien entraineur de l'OL, s'est livré lundi au micro de Téléfoot pour parler de son expérience en Chine, mais aussi pour évoquer son avenir. Bruno Genesio n'a plus de club depuis qu'il a quitté le Beijing Guan, après la rupture anticipée de son contrat avec le club chinois. A ce sujet, il a confié que l'épidémie de Covid-19 l'avait poussé à partir : " La deuxième saison a été plus difficile avec la bulle sanitaire, on était éloignés de nos proches et de nos familles. Mais c'était une belle opportunité qui s'est présentée. Avec le recul, le fait d'être très loin et d'être coupé de ce qu'on disait en Europe et en France m'a fait du bien ", a déclaré l'ex-coach lyonnais. Bruno Genesio qui n'a plus entrainé en France depuis 2019, n'a pas caché son désir de retrouver la Ligue 1. Libre de tout contrat, il s'est dit " prêt à entraîner un autre club français que l'Olympique lyonnais ", en assurant qu'il avait " besoin d'un nouveau challenge à la fois sportif mais aussi humain".

Mercato : un point de chute au FC Nantes

La récente disponibilité de Bruno Genesio pourrait être une bonne nouvelle pour le FC Nantes. Déjà à son départ de Lyon, l'entraineur était pressenti pour reprendre l'équipe en remplacement de Vahid Halilhodzic sur le banc des Canaris. A l'époque, Waldemar Kita ciblait aussi Sabri Lamouchi et Raymond Domenech. Ce dernier, nommé au poste cette saison pour une pige de six mois, n'a pas encore de visibilité pour son maintien en poste la saison prochaine. Ce pourrait être l'occasion pour Bruno Genesio de retrouver la Ligue 1 avec le FC Nantes à l'occasion du prochain mercato estival. Le profil du tacticien plait déjà au club et Genesio pourrait construire un projet sportif cohérent à Nantes. Un dossier à suivre de près cet été.













Par Hind