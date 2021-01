OM Mercato : Longoria a la solution, il lui manque les clés

Publié le 26 janvier 2021 à 15:45

L'OM est actuellement en perdition et un seul homme semble maintenir un cap logique au milieu de la tempête. Alors qu'André Villas-Boas perd ses priorités et son vestiaire, Pablo Longoria s'échine à améliorer l'effectif de l'Olympique de Marseille en multipliant les coups à l'occasion de ce mercato hivernal. Le head of football du club marseillais sait même comment sortir l'équipe de la crise. Mais il n'est pas décisionnaire...

Pablo Longoria, le véritable homme fort de l'OM

On se demandait bien comment Pablo Longoria, dans son rôle de directeur sportif à la dénomination ronflante, allait pouvoir renforcer l'OM. En plus des difficultés financières qu'on lui connait, le club olympien a montré un triste visage aux yeux de l'Europe en Ligue des champions et ne brille pas en Ligue 1, bien au contraire, lors de ce mois de janvier. Pourtant, Pablo Longoria a réussi de bien jolis coups, en faisant venir Pol Lirola de la Fiorentina et Arkadiusz Milik du Napoli. L'Espagnol a trouvé un latéral et un attaquant, demandes directes d'André Villas-Boas, en multipliant les pistes et sans jamais renoncer. Si le rendement de ces deux joueurs est encore attendu sur le terrain, l'apport qualitatif semble indéniable au sein d'un effectif limité et, surtout, au bord de la rupture.

En effet, l'entraîneur de l'OM semble avoir perdu son vestiaire. En tout cas, ses cadres. Dimitri Payet et Florian Thauvin se font la guerre pour de tristes histoires de contrat et de salaire, alors qu'aucun des deux ne montrent grand-chose sur le terrain. Le premier est d'ailleurs brouillé avec André Villas-Boas, tandis que le second "a la tête ailleurs", selon Téléfoot, et rêve de départ alors que son contrat prend fin en juin prochain, à l'issue de la saison de Ligue 1 Uber Eats. Pendant ce temps-là, AVB trouve toujours des excuses à ses joueurs et cherche la taupe du club, qui révélerait des informations internes à RMC.

Mercato : le remplaçant de Villas-Boas déjà tout trouvé

Pablo Longoria sent venir le coup et cherche déjà un remplaçant à l'entraîneur portugais. Et le directeur du football marseillais a de belles ambitions pour l'OM. Le journaliste de Canal+, Geoffroy Garétier, affirme que l'Espagnol veut faire venir à Marseille Lucien Favre. Le Suisse, libre depuis son départ du Borussia Dortmund en décembre. "Il connaît bien la Ligue 1 car il est passé par l'OGC Nice. C’est un pari sur l’avenir pour Longoria", a continué le journaliste. Et Longoria voudrait faire venir Favre dès maintenant, pour pouvoir sauver ce qu'il reste à sauver de la saison de l'OM, qui est englué à la sixième place de Ligue 1, sous la menace d'équipes comme Bordeaux, Metz ou encore Lens.

Seulement, il y a un petit problème. Licencier André Villas-Boas dès maintenant, cela semble compliqué pour l'OM, financièrement parlant. "Selon mes informations, il y aurait une différence d’appréciations entre Longoria et le président Eyraud concernant l’aspect financier", a précise Garétier. En effet, laisser partir AVB signifierait lui payer, ainsi qu'à son staff, des indemnités de départ qui s'élèveraient à 4 ou 5 millions d'euros. Pour l'Olympique de Marseille, qui cherche à tout prix à faire des économies, cela demande une profonde réflexion. Car le club, en cas de non-qualification pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, pourrait perdre beaucoup plus gros...













