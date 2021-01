PSG Mercato : Après Di Maria, une autre prolongation arrive ?

Publié le 26 janvier 2021 à 15:15

C'est la période des prolongations de contrat au PSG. Selon les dernières informations de L'Equipe, la direction du Paris Saint-Germain a déposé une offre d'extension de son bail à l'Argentin Angel Di Maria. Mais ce n'est évidemment pas le seul dossier qui occupe Leonardo en ce moment, alors que le club pointe en tête de la Ligue 1. Le directeur sportif brésilien doit aussi gérer les cas Kylian Mbappé et Neymar, mais pas seulement...

Au PSG, les prolongations de contrat avancent enfin

C'est l'un des grands enjeux du PSG en cette deuxième partie de saison : il faut régler les prolongations de contrat pour pouvoir sereinement avancer sur le mercato. Pour avoir une claire image de ce que sera le Paris SG de demain, Leonardo doit prendre des décisions fortes. La première a concerné Angel Di Maria. Le milieu offensif argentin arrive au terme de son aventure parisienne et pourrait d'ores et déjà négocier avec d'autres clubs. L'Italie attire le gaucher de 32 ans, avec des pistes en Serie A du côté de la Juventus, de l'Inter Milan ou de l'AC Milan. Mais le PSG et Di Maria ont envie de continuer ensemble. Après cinq ans et demi passés au club, l'ancien joueur de Real Madrid se voit bien y rester encore une paire d'années. C'est ce que les dirigeants parisiens lui ont proposé, selon L'Equipe. Deux ans de contrat supplémentaires, mais des conditions que le joueur n'est pas encore prêt à accepter.

Parallèlement, les cas de Neymar et Kylian Mbappé posent toujours question. Le Brésilien semble en très bonne voie pour prolonger. Il veut véritablement être la pierre angulaire du renouveau parisien sous l'égide de Mauricio Pochettino. Et la perspective de voir arriver Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone, la saison prochaine, le laisse rêveur. C'est plus compliqué pour Mbappé, lui aussi sous contrat jusqu'en 2022. L'international français est en pleine "réflexion", selon ses mots, et se demande si le PSG peut lui permettre de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Mais Nasser al-Khelaïfi et le Qatar pourraient dégainer une offre impossible à refuser, selon les informations d'El Chiringuito. 120 millions d'euros sur quatre saisons, de quoi faire oublier au n°7 parisien ses envies de Real Madrid ou de Liverpool.

Mercato : un élément essentiel lui aussi prolongé ?

Blessé de longue date, Juan Bernat a vu le FC Barcelone lui faire la cour alors qu'il arrive également en fin de contrat à l'issue de la saison. Le latéral espagnol termine sa rééducation après sa rupture des ligaments du genou et pourrait faire un retour très attendu dans les semaines qui viennent. Mais le Barça lui proposerait un contrat canon pour la saison prochaine. Des doutes subsistent sur les capacités du club catalan à tenir ses promesses financières. Le PSG a contre-attaqué, selon Téléfoot, sur le dossier Bernat. Les discussions pour une prolongation du joueur seraient en bonne voie également. De quoi assurer au Paris SG expérience et profondeur au milieu et en défense, grâce aux extensions de contrat d'Angel Di Maria et Juan Bernat.













Par Matthieu