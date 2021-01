ASSE Mercato : Mostafa Mohamed, finalement dans la poche ?

Publié le 26 janvier 2021 à 17:15

On croyait le feuilleton terminé, mais comme toute bonne série, c'est reparti pour un épisode ! Mostafa Mohamed et l'ASSE, c'est l'histoire sans fin de ce mercato hivernal. Son club, le Zamalek SC, avait semblé tirer un trait sur le dossier de son attaquant de 23 ans, mais une décision semble avoir fait finalement basculer le dossier en faveur des Stéphanois.

Mercato : dernier rebondissement favorable pour l'ASSE ?

C'est peut-être le dernier rebondissement de ce long dossier mercato. La priorité des Verts sur le marché des transferts, l'arrivée d'un attaquant, avait pris du plomb dans l'aile, après avoir été longtemps sur de bons rails. Lundi encore, la venue de Mostafa Mohamed n'est plus qu'une illusion pour l'ASSE. Ibrahim Abdullah, un des dirigeants de Zamalek, avec expliqué, sur On Time Sports 2 : "Nous avons été surpris par le grand nombre d'informations circulant sur le transfert de Mostafa Mohamed. J'ai dit auparavant que les négociations avec Galatasaray se sont arrêtées et nous avons indiqué au club que le joueur ne voulait pas signer là-bas, nous avons été surpris par la circulation d'informations concernant une nouvelle offre. Nous n'avons pas fermé la porte au départ de Mostafa Mohamed, mais nous avons fermé la porte à Saint-Étienne complètement et sans retour en arrière. Mostafa est l'attaquant de l'équipe et de la sélection nationale égyptienne, nous ne le lâcherons pas à petit prix et il ne partira qu'avec une offre adaptée !"

Zamalek finalement prêt à céder Mostafa Mohamed aux Verts ?

Il y avait deux raisons à l'enlisement du dossier. Le premier était les modalités de paiement d'un transfert avoisinant les cinq millions d'euros. Le club du Caire voulait l'argent en une traite quand l'AS Saint-Etienne proposait deux versements. Les discussions ont mal tourné au point de voir Roland Romeyer, l'un des deux présidents de l'ASSE, se plaindre de l'attitude de certains membres du Zamalek SC dans ce dossier à la télévision égyptienne. La seconde raison, c'est l'implication du club en Ligue des champions africaine. Si Mostafa Mohamed veut absolument rejoindre la Ligue 1 et les Verts, son équipe comptait sur lui pour cette compétition et avait testé sa loyauté en le faisant rejouer ce week-end.

Mais une décision pourrait donc tout changer pour l'ASSE. La CAF, confédération africaine de football, a suspendu Mostafa Mohamed pour quatre rencontres de Ligue des champions. L'avant-centre égyptien n'est donc d'aucune utilité à son club, qui avait déjà accepté l'idée de s'en séparer. Ainsi, selon les informations de filgoal, les dirigeants de Zamalek seraient désormais prêts à accepter l'offre des Stéphanois. "Une réunion se tiendrait actuellement au Caire pour régler la vente de l'attaquant à Saint-Etienne", précisait ce mardi après-midi le site En Vert et contre tous.













Par Matthieu