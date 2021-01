RC Lens Mercato : Deux clubs se bousculent pour un Lensois

Publié le 26 janvier 2021 à 18:00

En manque de temps de jeu au RC Lens, Zakaria Diallo pourrait trouver une porte de sortie avant la fin de son contrat, en juin 2021. Deux clubs de Ligue 2 seraient intéressés par les services du défenseur.

RC Lens : Diallo sollicité par Châteauroux et l'AS Nancy

Au RC Lens, Franck Haise ne compte pas du tout sur Zakaria Diallo. Écarté par l’entraîneur des Lensois, ce dernier n’a pas fait la moindre apparition sur la feuille de match en Ligue 1 cette saison. L’arrière central était pourtant un titulaire indiscutable la saison dernière en Ligue 2. Il avait pris part à 25 matchs (24 fois titulaires) lors de l’exercice (2019-2020) arrêté à 28 journées à cause l’épidémie de coronavirus. Promu en Ligue 1, le Racing Club s’est en effet renforcé dans tous les compartiments de jeu. Ainsi, Zakaria Diallo a perdu sa place au profit des recrues Loïc Badé et Facundo Medina. Poussé dehors depuis l’été dernier, le Franco-Sénégalais pourrait trouver un nouveau club lors de ce mercato d’hiver. Il ne manque pas de prétendants, malgré son statut de placardisé.

La Voix du Nord croit savoir que LB Châteauroux (20e) et l’AS Nancy-Lorraine (17e) sont venus aux nouvelles, pour en savoir un peu plus sur la situation contractuelle et les aspirations de Zakaria Diallo. Les deux clubs mal classés en Ligue 2 cherchent à se renforcer, afin de tenter de se sauver de la relégation en National. Ne comptant pas sur le joueur de 34 ans, le RC Lens ne le retiendrait pas s’il a une offre concrète. Il est même possible que le joueur soit libéré de ses cinq derniers mois de contrat, afin de lui permettre de s’engager librement avec le club de son choix.

Zakaria Diallo de retour en Ligue 2 ?

Zakaria Diallo a rejoint le RC Lens en août 2019, en provenance de l’Impact de Montréal en MLS (Major League Soccer). Avant son exil en Amérique, il avait porté les couleurs du Dijon FCO en Ligue 1, lors de l'unique saison 2011-2012, puis en Ligue 2 entre 2015 et 2015. Il avait rejoint l’AC Ajaccio (2015-2016), puis le Stade Brestois (de l'été 2016 à janvier 2018) toujours en Ligue 2. Comme quoi, il a une longue expérience dans cette division (2012-2018). La Berrichonne et l’ASNL ne se sont donc pas trompés de cible. Concernant le natif du Cavados (Normandie), l’opportunité de rebondir en Ligue 2 ne devrait pas lui déplaire.













Par ALEXIS