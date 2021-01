OM : Villas-Boas pète une durite contre les médias !

Publié le 26 janvier 2021 à 19:45

Dans l'oeil du cyclone depuis le début de l'année, l'OM se trouve en plein crise sportive et institutionnelle. Sur un véritable siège éjéctable, André Villas-Boas multiplie les sorties hasardeuses et s'est une nouvelle fois rendu coupable d'une communication scabreuse à l'encontre des médias, et plus particulièrement L'Equipe.

Villas-Boas accuse L'Equipe de mensonges

A l'occasion de la présentation d'Arkadiusz Milik ce mardi, les questions étaient assez bien réparties entre les habituelles interrogations sur le profil du joueur et sur la fin du mercato de l'OM. Néanmoins, de nombreuses questions étaient aussi posées sur les informations relayées par L'Equipe. En effet, le quotidien décidait aujourd'hui de faire sa une sur l'Olympique de Marseille pour y déballer l'intimité et les tensions qui règnent dans le vestiaire.

Un casus belli pour André Villas-Boas, qui a décidé de sortir la sulfateuse démontant de manière virulente les propos avancés par le célèbre journal : "Il y a beaucoup de conneries qui se disent dehors, mais c’est normal en période de crise. Toutes les choses inventées dans la presse sortent de partout, comme le manque d'intensité durant l’entraînement. C’est pathétique. Sur la blessure d’Amavi, c’est pathétique, ça n'a rien à voir. On a soigné beaucoup de joueurs avec un système méconnu en France. Amavi a eu une blessure à un poste différent de ce qu’il a eu la première fois, rien à voir avec première blessure. Mais quand les choses tournent mal, il y a toujours des inventions. On a vu ce qu’il s’est passé avec Tuchel et Lampard. Il y a beaucoup de conneries qui sont dites pour diminuer la qualité des personnes."

Le coach de l'OM allume Mathieu Grégoire

L'auteur de ce dossier sur le club phocéen, Mathieu Grégoire, en a également pris pour son grade et a littéralement été accusé de tenir des propos diffamatoires par le technicien lusitanien : "Tu sais le problème avec l'article de L'Equipe d'hier. Quand je suis arrivé en France, il (M.Grégoire) a essayé sept fois de m'écrire des messages privés. J'ai répondu à un, je lui ai dit que je ne travaillais pas comme ça. Après, quand tu as besoin de faire sortir les fuites pour diminuer une personne, tu essaies de le faire parce que tu n'as pas le contact direct avec cette personne. Tu inventes des conneries avec les manques d'intensité aux entraînements. C'est ridicule. La blessure d'Amavi… mais qu'est-ce qu'il en sait ? Il ne sait rien parce que je ne parle pas avec lui. Tout le monde essaie d'inventer des choses pour qu'il y ait un climat de tension entre les joueurs. Il ne faut pas inventer des choses. Pour les choses dont vous avez besoin, vous me demandez, je réponds. Des mensonges, non. " Une sortie qui ne devrait pas croître la cote, déjà au plus bas, d'AVB auprès des médias.













