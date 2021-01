PSG : Pochettino en colère contre les fuites dans la presse

Publié le 27 janvier 2021 à 10:00

Tout se passe bien pour MauricioPochettino depuis son arrivée au PSG. Le technicien argentin profite d'une période de grâce. Imperturbable, il gagne ses matchs et a même remporté le premier trophée de sa carrière d'entraîneur. Mais, il y a tout de même une ombre au tableau.

Mauricio Pochettino, des débuts réussis au PSG

Dans un article dédié, L'Equipe décrit dans son édition du jour, les coulisses de l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG. L'entraîneur et son staff travaillent sereinement en ce moment, profitant de l'accalmie avant l'enchainement des échéances en Ligue 1 et en ligue des champions, en février. A son arrivée, Pochettino avait d'emblée changé les habitudes de ses joueurs. Pour son premier rassemblement, il avait exigé des joueurs qu'ils se présentent à l'entraînement le matin, contrairement à Tuchel, qui laissait ces derniers arriver dans l'après-midi. Depuis, l'Argentin a continué dans le sens de la discipline et de la rigueur au PSG. Il serait intraitable sur la condition physique de ses joueurs et programme des séances intensives dans ce sens. Il est vrai que le calendrier du PSG n'est pas clément, et que les joueurs doivent se préparer pour tenir physiquement, le rythme d'un match tous les trois jours. Enfin, derrière une physionomie bon enfant, se cache un compétiteur qui n'exige rien de moins que l'excellence. Dans ce sens, on perçoit l'influence des principes de Marcelo Bielsa, dont Pochettino s'inspire.

Une taupe au PSG ?

Tout se passe donc bien pour Mauricio Pochettino du côté sportif. Sa relation avec son groupe serait excellente jusqu'à présent. Cependant, l'Argentin n'aurait pas du tout apprécié que ses mises en place tactiques soient révélées dans la presse. Il n'avait notamment pas aimé que sa décision concernant le positionnement de Marco Verratti, en faux numéro 10 avant le match à Saint-Étienne, soit relayée dans les médias. Selon L'Equipe, Pochettino aurait convoqué une réunion après le Trophée des champions pour manifester son mécontentement. Il aurait demandé que les fuites cessent et se serait lancé dans une chasse à la taupe au club. Le Paris Saint-Germain étant très en vue en France, a déjà par le passé connu quelques problèmes de fuite d'informations. A l'époque Unai Emery notamment, certains employés du clubs avaient manqué de discrétion. Mauricio Pochettino a maintenant prévenu, il ne tolérera plus de telles indiscrétions.













Par Hind