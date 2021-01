PSG Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Eriksen

Publié le 27 janvier 2021 à 08:30

Christian Eriksen était une des pistes les plus suivies pendant ce mercato, notamment par le PSG et Tottenham. Le joueur en difficulté à l'Inter ne devrait cependant pas partir cet hiver à en croire les déclarations d'Antonio Conte.

Un dossier compliqué

Christian Eriksen était donné sur le départ depuis le tout début du mercato de janvier. Arrivé à l'Inter il y a tout juste une année, l'ancien joueur de Tottenham a eu du mal à trouver sa place dans le onze d'Antonio Conte. Ce dernier avait affiché une volonté claire de ne plus trop compter sur lui. Une situation qui a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont son ancien club, Tottenham. Alors qu'il semblait tout proche d'un retour chez les Spurs, l'opération ne s'est pas faite. L'Inter ne souhaitait pas laisser repartir un joueur payé 20 millions d'euros, gratuitement au club qui le lui avait vendu. Les exigences du club italien compliquent les négociations et les autres clubs intéressés par le profil du joueur, entre autres Manchester United, ne devraient pas bouger sur le dossier tout de suite.

Mercato : La piste du PSG

Pour mettre fin aux spéculations sur l'avenir immédiat de Christian Eriksen, Conte a pris une position claire : le joueur ne partira pas tant que l'Inter ne lui aura pas trouvé de remplaçant. Après la victoire en Coupe d'Italie de l'Inter, face à son rival l'AC Milan, match dans lequel Eriksen a marqué, le technicien intériste a fait une déclaration sans équivoque : "Christian va rester à l'Inter, il ne partira pas puisqu'on ne va pas recruter un autre joueur, on ne va pas le laisser quitter le club. Je suis très heureux pour son but." Voilà qui confirme que la piste est définitivement écartée pour les clubs qui souhaitent signer le Danois cet hiver. Cependant, le joueur devrait tout de même trouver une porte de sortie pendant le mercato estival. Leonardo qui suit de près son cas à l'Inter, attend avant de passer à l'action. Le joueur plait beaucoup à Mauricio Pochettino, qui l'a connu à Tottenham, et il y a fort à parier que le PSG reviendra à la charge dans quelques mois.













Par Hind